„To pierwsze wydanie zgody na szczepionkę dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat oznacza ważny etap w walce Kanady z pandemią” - podkreślono w komunikacie ministerstwa (Health Canada), zwracając uwagę, że decyzję poprzedziła niezależna naukowa analiza dostępnych danych, które doprowadziły do wniosku, że szczepionka ta jest „bezpieczna i skuteczna w ochronie przed Covid-19 dzieci w wieku 12-15 lat, którym została podana”.

Przy czym, jak podkreślił resort zdrowia, prowadzony będzie ciągły monitoring, zaś Pfizer-BioNTech mają obowiązek stałego przekazywania danych na temat swojej szczepionki.

Według danych opublikowanych przez Health Canada bezpieczeństwo i skuteczność tej szczepionki były badane w USA na grupie 2260 nastolatków w wieku 12-15 lat. Jednej z grup podawano dwie dawki szczepionki w odstępie 21 dni, grupa kontrolna otrzymała placebo. Zanotowano bliską 100-procentową skuteczność, nie odnotowano żadnych „poważnych przypadków” skutków ubocznych. W przypadku 98,3 proc. dzieci obserwowano ich stan zdrowia przynajmniej przez miesiąc po podaniu drugiej dawki, w przypadku 57,9 proc. - przez dwa miesiące.

Statystyki federalnego resortu zdrowia wskazują, że z 1 249 950 potwierdzonych dotąd przypadków Covid-19 w Kanadzie ok. 20 proc. to osoby poniżej 19. roku życia.

Preparat Pfizer-BioNTech został dopuszczony do użytku w Kanadzie 9 grudnia ub.r. jako pierwsza szczepionka na Covid-19. Wówczas resort zdrowia zgodził się na jej stosowanie dla osób w wieku 16 lat i starszych, a w połowie kwietnia br. producenci złożyli dokumenty w sprawie zgody na użycie szczepionki dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat.

Według danych podawanych na stronie Harvard Medical School, żadna inna szczepionka nie uzyskała jeszcze zgody na podawanie dzieciom poniżej 16. roku życia. Według agencji Associated Press w przyszłym tygodniu amerykańska agencja FDA ma również wydać zgodę w sprawie szczepionki dla dzieci w wieku 12-15 lat. W ubiegłym tygodniu Pfizer-BioNTech złożyły wniosek o dopuszczenie swojej szczepionki dla dzieci w wieku 12-15 lat w krajach Unii Europejskiej.

Inne dopuszczone do użytku na terenie Kanady szczepionki, produkowane przez koncerny AstraZeneca, Johnson & Johnson i Moderna, mogą być podawane osobom od 18. roku życia.

W Kanadzie dotychczas podano prawie 14,3 mln dawek szczepionek - wynika ze statystyk resortu zdrowia. Oznacza to, że ok. jednej trzeciej populacji otrzymało co najmniej jedną dawkę. Zanotowano 4128 przypadków niepożądanych reakcji (0,036 proc. podanych dawek), a 617 z nich, czyli 0,005 proc. wszystkich podanych dawek, spowodowało skutki określane jako poważne.

Współzałożyciel BioNTech Ugur Sahin powiedział w wywiadzie dla publicznego nadawcy CBC, że prowadzone są obecnie badania nad określeniem potencjalnego ryzyka szczepienia dla kobiet w ciąży.

Z Toronto Anna Lach (PAP)