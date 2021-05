Do tej pory zalecała ona, by w związku z rzadkimi przypadkami zakrzepów krwi, które mogą powstawać po tej szczepionce, podawać inne preparaty osobom poniżej 30 lat.

Brytyjska agencja ds. regulacji leków i produktów zdrowotnych MHRA oświadczyła, że bilans korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania szczepionki firmy AstraZeneca jest bardzo korzystny u osób starszych, ale "bardziej zrównoważony" w przypadku młodszych grup wiekowych, które znacznie rzadziej poważnie chorują na Covid-19.

Według najnowszych danych MHRA, obejmujących okres do 28 kwietnia, wśród 28,5 mln osób, które dostały szczepionkę firmy AstraZeneca, wystąpiły 242 przypadki zakrzepów krwi; 49 osób zmarło.

Ryzyko zakrzepów krwi wynosi ok. 1 przypadek na 100 tys. osób między 40. a 49. rokiem życia, ale wzrasta do jednego na 60 tys. w przypadku osób w wieku 30-39 lat. Natomiast wskaźnik zgonów z tego powodu w grupie 40-49 lat wynosi dwa na milion osób, a w grupie 30-39 lat - cztery na milion. Jednocześnie ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19 w przypadku zakażenia się koronawirusem spada w młodszych grupach wiekowych.

"Ponieważ zakażenia Covid-19 są coraz bardziej pod kontrolą, zalecamy, aby dorosłym w wieku 18-39 lat, którzy nie mają innych chorób towarzyszących, zaoferować alternatywy wobec szczepionki Oxford-AstraZeneca, jeśli są ona dostępne i jeśli nie powoduje to opóźnień w przyjęciu szczepionki" - wyjaśnił prof. Wei Shen Lim z JCVI.

JCVI dodała, że szczepionka firmy AstraZeneca jest jedyną z trzech dopuszczonych do użycia w Wielkiej Brytanii, która może być przechowywana w temperaturze, jaka jest w zwykłych lodówkach, co oznacza, że w niektórych okolicznościach jest to jedyny możliwy preparat do zaoferowania. Podkreślono też, że większość przypadków zakrzepów krwi miało miejsce po pierwszej dawce, więc osoby, które ją przyjęły i nie odczuwały żadnych skutków ubocznych, mogą również przyjąć drugą dawkę tego produktu.

Według szacunków rządowej agencji Public Health England (PHE), dzięki szczepieniom tylko w Anglii do końca marca udało się zapobiec ponad 10 tys. zgonów z powodu Covid-19. Oprócz produktu firmy AstraZeneca, w Wielkiej Brytanii używane są jeszcze szczepionki firm Pfizer/BioNTech i Moderna.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)