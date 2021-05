Dyrektor WIM w rozmowie z "SE" został między innymi zapytany o to, czy i kiedy można spożywać alkoholu po szczepieniu. "Generalnie obowiązująca zasada jest taka, że szczepienie pobudza układ immunologiczny. Jeśli jesteśmy zainteresowani - a jesteśmy - tym, żeby odpowiedział on jak najlepiej na podany antygen i wytworzył przeciwciała, to musi być sprawny. Alkohol jest poniekąd trucizną, która hamuje odpowiedź immunologiczną" - tłumaczył dziennikowi Gielerak.

"W związku z tym zalecenie powinno brzmieć: nie powinniśmy spożywać alkoholu w ciągu pierwszych 48, a nawet 72 godz. po przyjęciu dawki. Czyli wtedy, kiedy mogą wystąpić odczyny poszczepienne" - podkreślił.

"Podsumowując - nie spożywamy alkoholu przez pierwsze trzy dni, a później oczywiście z rozsądkiem" - zaznaczył szef WIM.

Gielerak został również zapytany o bezpieczeństwo szczepionki AstraZeneca. "To szczepionka wektorowa, czyli taka sama jak firmy Johnson&Johnson. Co prawda ta ostatnia jest jednodawkowa - i to jest jej przewaga, którą doceniają szczególnie młodzi ludzie - ale skuteczność AstryZeneki jest nawet do 10 proc. wyższa" - mówił.

"Jeżeli chodzi o ryzyka związane z przyjęciem szczepionek wektorowych, to one są tożsame i mamy tutaj do czynienia z ewidentną manipulacją w publicznym przekazie. Wszystkie te szczepionki niosą ze sobą ryzyka, przede wszystkim zakrzepowo-zatorowe, ale podkreślamy, że są to ryzyka minimalne. Mamy jedno, dwa zdarzenia na milion zaszczepionych osób, więc korzyści z zaszczepienia są nieporównywalnie większe" - ocenił.

"Więc na pytanie, czy jest to dobra szczepionka odpowiadam: tak. Ma 70 proc. skuteczności" - dodał dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.