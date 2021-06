Brytyjskie media podały w sobotę, że rząd rozważa opóźnienie zniesienia restrykcji o cztery tygodnie.

Johnson powiedział, że jest jasne, iż wariant Delta, odkryty po raz pierwszy w Indiach, jest bardziej zakaźny, a liczba infekcji i osób hospitalizowanych w Wielkiej Brytanii rośnie. "Nie wiemy, w jakim dokładnie stopniu przełoży się to na dodatkową liczbę zgonów, ale wyraźnie jest to kwestia budząca bardzo poważny niepokój" - mówił w rozmowie ze stacją Sky News.

Przyznał, że "z pewnością uczciwie należy powiedzieć", że ocenia sytuację z mniejszym optymizmem niż pod koniec maja. Sygnalizując, że może w poniedziałek ogłosić opóźnienie w przejściu do czwartego, ostatniego etapu znoszenia restrykcji, dodał: "Chcemy pewności, że mapa drogowa (stopniowego luzowania obostrzeń - PAP) jest nieodwracalna, ale nie można mieć nieodwracalnej mapy drogowej, jeśli nie jest się przygotowanym na bycie ostrożnym".

Johnson zastrzegł, że mimo rozprzestrzeniania się wariantu Delta nie jest rozważane przywrócenie już zniesionych ograniczeń. "Mogę powiedzieć, że naukowcy są zgodni co do jednej rzeczy - nie uważają, że istnieje jakikolwiek argument, aby zawrócić" - zapewnił.

W sobotę podano, że w ciągu ostatniej doby wykryto 7738 nowych zakażeń koronawirusem. To wprawdzie nieco mniej niż w piątek, gdy dobowy bilans po raz pierwszy od końca lutego przekroczył 8000, ale to druga najwyższa liczba od tego czasu. Łączna liczba zakażeń z ostatnich siedmiu dni - prawie 47,9 tys. - jest o 52,5 proc. wyższa od bilansu z poprzednich siedmiu. W trakcie minionej doby stwierdzono też 12 zgonów z powodu Covid-19. Ich łączny bilans z ostatnich siedmiu dni wynosi 60 - to o 1 mniej niż było w poprzednich siedmiu dniach.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 4,56 mln zakażeń, przez które zmarło 127 896 osób. Pod względem liczby zakażeń Wielka Brytania zajmuje siódme miejsce na świecie, a jeśli chodzi o zgony - szóste.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)