W tym tygodniu, w poniedziałek dotarło już do Polski 2,6 mln dawek szczepionek Pfizer/BioNTech i 324 tys. dawek firmy AstraZeneca – poinformował wcześniej PAP prezes RARS Michał Kuczmierowski. Z kolei w sobotę do Polski ma przyjechać 285 tys. szczepionek Moderny.

Szczepienia przeciw COVID-19 ruszyły w Polsce 27 grudnia 2020 r. Według najnowszych danych w Polsce wykonano dotąd ponad 26,6 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 11,3 mln osób.

Łącznie do Polski dostarczono prawie 29,7 mln dawek szczepionki. Z kolei do punktów szczepień trafiło ponad 27 mln dawek – to dane z wtorku, podane w serwisie gov.pl.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 038 dawek. Zgłoszono 11 532 niepożądane odczyny poszczepienne.