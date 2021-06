Jak podkreśla "DW", kasa przypomina, aby wyjeżdżając za granicę sprawdzić obowiązujące w danym kraju restrykcje pandemiczne i zasady wjazdu. W niektórych miejscach nadal konieczne jest posiadanie aktualnego testu PCR.

Reklama

Według "DW" obok niezbędnych także w każdej podróży środków przeciwbólowych warto zabrać ze sobą materiały do pierwszej pomocy: opatrunki, sterylne kompresy, bandaże, plaster, nożyczki i środki do dezynfekcji, co w krytycznej sytuacji może nawet uratować życie.

"Osoby cierpiące na chroniczne schorzenia nie powinny zapomnieć o zabraniu ze sobą wystarczającej ilości przyjmowanych regularnie leków. Warto stosować zasadę: wymagana ilość plus 50 procent na zapas" - zaznacza "DW".