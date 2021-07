Problemem może okazać się dostępność preparatu. Firmy mówią wprost: jest to towar deficytowy, a pierwszeństwo mają te państwa, które już od dawna kupują szczepionkę dla swoich obywateli. W Polsce szczepienia przeciwko HPV (wirusowi brodawczaka, który może prowadzić do raka szyjki macicy) co prawda znajdują się w wykazie szczepień zalecanych szczególnie osobom przed inicjacją seksualną, ale nie są finansowane. Jak wynika z naszych informacji, resort zdrowia chce to zmienić i planuje pod koniec roku ogłosić przetarg na szczepionkę.