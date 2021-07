Służby sanitarne ciągle monitorują sytuację epidemiologiczną związaną z wersją delta koronawirusa SARS-CoV-2 – poinformował Saczka.

"Od marca mamy zgłoszone 153 przypadki wariantu delta" – przypomniał. Zauważył, że w naszym kraju koronawirus w wersji delta już krąży, bo większość osób, u których potwierdzono najgroźniejszą dotychczas mutację SARS-CoV-2 nie była w podróży zagranicznej i nie miała kontaktów z osobami przebywającymi w innych państwach.

Powiedział, że nie ma na razie niebezpieczeństwa szybkiego rozprzestrzeniania się w Polsce tego wariantu koronawirusa.

"Takich niepokojących zjawisk nie obserwujemy" – zaznaczył, ale przestrzegł przed przesadnym optymizmem w sprawie pandemii. Zwrócił uwagę, że na przerwanie łańcucha zakażeń i zachorowań wpływają przede wszystkim szczepienia chroniące przed chorobą, ale także przed ciężkim przebiegiem COVID-19.

"Jeśli chodzi czwartą falę pandemii i wariant delta, z punktu widzenia inspekcji sanitarnej jak najbardziej jesteśmy przygotowani" – zapewnił Saczka.

"Delta jest zdecydowanie najbardziej zakaźnym wariantem koronawirusa, na co wskazuje fakt, że zaczyna on przejmować określone środowiska. W kwestii objawów nie ma jeszcze szczegółowych informacji" – podkreślił. "Na razie jednak w Polsce wariant delta wydaje się stosunkowo łagodny" – mówił szef GIS.

Pytany o możliwości wprowadzenia w kraju rozwiązań podobnych do tych we Francji, gdzie głównie osoby zaszczepione będą mogły korzystać na przykład z centrów handlowych, niektórych usług i z instytucji kultury, Saczka odpowiedział, że ważny jest przede wszystkim społecznych aspekt rozwiązań prowadzących do przerwania ryzyka zakażeń.

"Jak najdalszy jestem od tego, abyśmy dzielili społeczeństwo. Każdy jest wolnym obywatelem i podejmuje określone decyzje" – akcentował. "Jednak dzięki osiągnięciom medycznym w tej chwili w zasadzie jedynym antidotum, które może przerwać łańcuchy zakażeń SARS-CoV-2 i powrócić do normalności, są szczepienia" – powiedział. "Obserwujemy pandemię w innych państwach, analizujemy też zachowania społeczne w naszym kraju" – zapewnił.

"Może dojść do takiej sytuacji, że w Polsce też pewnego rodzaju zasady będą wdrożone właśnie w takim kontekście, aby osoby, które są zaszczepione nie były narażane na ryzyko przez osoby, które nie są zaszczepione" – podkreślił Saczka i dodał, że decyzje w tych sprawach należą do premiera.

Zastępca głównego inspektora sanitarnego wizytował we wtorek laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Jako jedno z czterech w Polsce sekwencjonuje ono genom wirusa SARS-CoV-2, czyli odczytuje informację genetyczną niezbędną przy oznaczaniu na przykład wariantu delta.

Wojewódzki inspektor sanitarny w Łodzi Grażyna Sztuka-Polińska poinformowała, że w nowym laboratorium dość szybko udało się wyodrębnić deltę i inne warianty patogenu. "Nie wiemy do końca, jak te warianty będą się rozprzestrzeniać w Polsce" – powiedziała Sztuka-Polińska.

W woj. łódzkim przynajmniej jedną dawką preparatu przeciw COVID-19 zaszczepiono ponad 2 mln osób na prawie 2,5 mln mieszkańców. W pełni zaszczepionych jest ok. 900 tys. osób, czyli ok. 38 proc. mieszkańców regionu łódzkiego.

We wtorek w całej Polsce potwierdzono 96 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego 10 w woj. łódzkim.