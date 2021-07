Jeżeli będzie taka możliwość, to dopuścimy do szczepienia dzieci poniżej 12. roku życia; COVID-19 to bardzo duże zagrożenie - powiedział w środę w Kaliszu premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że szczepienia na wiele innych chorób są obowiązkowe.

"Jeżeli będzie taka możliwość, to dopuścimy do szczepienia dzieci poniżej 12. roku życia. Szczepienia na wiele innych chorób są obowiązkowe" - powiedział Morawiecki. Reklama Podczas wizyty w Kaliszu szef rządu wskazał, że z prowadzonych w Polsce badań wynika jednoznacznie, że Polacy chcą mieć dzieci. "Musimy pomóc łączyć życie zawodowe i rodzinne. Polityka rodzinna jest znakiem rozpoznawczym naszego rządu" - mówił Morawiecki. "Warto sobie zdać sprawę, że bez dzieci nie będziemy mogli rozwijać się w długiej perspektywie, dlatego po 500 plus robimy kolejne wysiłki, żeby wesprzeć rozwój demograficzny" - stwierdził premier.