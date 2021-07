Naukowcy z Sinai Health System na łamach periodyku „Cancer Cell” opisali odkrycie, które rzuca nowe światło na zachowanie nowotworów.

Jak twierdzą, wszystkie te schorzenia można zaklasyfikować do jednej z dwóch kategorii, zależnie od tego, czy w komórce produkowane jest białko YAP (Yes-associated protein). Od tego natomiast zależy, jak choroba reaguje na leki. Pełni ono przy tym kluczową rolę w powstaniu guzów złośliwych.

„Białko YAP nie tylko jest włączone lub nie, ale ma odwrotne pro- lub antynowotworowe działanie. Nowotwory z włączonym YAP potrzebują go do wzrostu i przetrwania. Natomiast te z wyłączonym YAP przestają rosnąć, gdy YAP zostanie aktywowane” - wyjaśnia autor odkrycia Rod Bremner.

Wiele nowotworów z wyłączonym białkiem YAP jest przy tym wysoce śmiertelnych - tłumaczą naukowcy.

Jednocześnie okazuje się, że niektóre raki, np. prostaty czy płuc, wyłączają produkcję tego białka, aby poradzić sobie z lekami.

Co więcej, badacze odkryli, że białko to reguluje pływalność komórki - kiedy jest obecne, komórka ma tendencję do opadania i przylegania do podłoża, a gdy nie działa - do unoszenia się w cieczy.

Takie cechy komórek od dawna są już wiązane z ich opornością na leczenie.

„Prosta zero-jedynkowa zasada, którą odkryliśmy, może ujawnić strategie leczenia wielu rodzajów raka, które należą albo do kategorii z wyłączonym białkiem YAP, albo do kategorii z włączonym. Co więcej, ponieważ nowotwory uczą się unikać terapii, opracowanie sposobu leczenia choroby z wyłączonym oraz z włączonym YAP może stać się ogólnym podejściem zapobiegania oporności nowotworów na leczenie” - podkreśla współautor publikacji Joel Pearson.

Publikację można znaleźć na stronie: https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(21)00338-X (PAP)

Autor: Marek Matacz