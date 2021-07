"Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) EMA rozpoczął przyspieszoną ocenę szczepionki Vidprevtyn przeciwko Covid-19, opracowanej przez Sanofi Pasteur" - czytamy w komunikacie EMA przesłanym przedstawicielom mediów.

"Decyzja CHMP o rozpoczęciu przyspieszonej oceny jest oparta na wstępnych wynikach badań laboratoryjnych i wczesnych badaniach klinicznych u dorosłych, które sugerują, że szczepionka wyzwala przeciwciała skierowane przeciwko SARS-CoV-2, wirusowi, który powoduje Covid-19 i może pomóc ochronić przed chorobą" - poinformowała Agencja.

Nie podała, kiedy można spodziewać się publikacji wyników oceny.

Vidprevtyn jest preparatem, zawierającym fragmenty białka charakterystycznego dla wirusa. Wystarczają one, by układ odpornościowy organizmu rozpoznał, że to charakterystyczne białko jest obce i zareagował wytwarzając przeciwciała.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)