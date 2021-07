Rzecznik rządu Piotr Müller był w radiowej Trójce pytany o nowe propozycje rządu, dotyczące promocji szczepień.

"Pewnego rodzaju rozwiązania nowe chcemy zaprezentować, być może one jeszcze dziś zostaną pokazane" - powiedział.

Dopytywany, czy będzie to rozwiązanie zachęcające do szczepień i zmuszające do nich odpowiedział, że chodzi o "nowe rozwiązania, które zachęcają do szczepień".

"Chcemy podsumować szereg działań, które zostały do tej pory podjęte, bo mam wrażenie, że część opinii publicznej nie wie o kilkudziesięciu dużych programach, które powodują, że w każdym miejscu zbieramy dodatkowe kilkadziesiąt czy kilkaset osób w różnych miejscach Polski" - mówił Müller.

Zwracał uwagę, że ostatnio tempo spadku liczby szczepień zmalało.

"Liczba osób zaszczepionych wcale nie jest taka mała, jakby się wydawało, ale nie chcemy w żaden sposób odtrąbić sukcesu" - powiedział.

Rzecznik rządu przypomniał, że "nie ma chyba żadnego kraju Unii Europejskiej, który by wprowadził obowiązkowe szczepienia o charakterze powszechnym".

W kilku krajach jest natomiast obowiązkowe szczepienie dla personelu medycznego.

"Na podstawie rekomendacji rady medycznej rozważamy takie rozwiązanie w zakresie służby zdrowia, natomiast co do innych grup zawodowych żądnych decyzji jeszcze nie ma" - podkreślił rzecznik.