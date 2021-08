Jak podają media, w stanie Missisipi odnotowano gwałtowny wzrost liczby zatruć spowodowanych spożyciem przez ludzi iwermektyny stosowanej powszechnie między innymi do odrobaczania bydła.

"Nie jesteś koniem. Nie jesteś krową. Poważnie, ludzie. Przestańcie" - napisała na Twitterze FDA. W dołączonym artykule stwierdziła, że "być może nie jest zaskakujące", iż niektórzy konsumenci szukają niekonwencjonalnych metod leczenia, biorąc pod uwagę liczbę zgonów w wyniku Covid-19.

FDA poinformowała, że otrzymała "wiele doniesień o pacjentach, którzy wymagali wsparcia medycznego i byli hospitalizowani po samoleczeniu za pomocą iwermektyny przeznaczonej dla koni". "Przyjmowanie dużych dawek tego leku jest niebezpieczne i może spowodować poważne szkody" – ostrzegła agencja.

FDA podkreśliła także, że preparaty z iwermektyną przeznaczone dla ludzi, wykorzystywane m.in. do leczenia ślepoty rzecznej, różnią się od tych dla zwierząt. Dodała, że nie zatwierdziła iwermektyny do stosowania w leczeniu lub zapobieganiu Covid-19 u ludzi.

"Leki dla zwierząt są często silnie skoncentrowane, ponieważ są stosowane w przypadku dużych zwierząt, takich jak konie i krowy, które mogą ważyć znacznie więcej niż my (...). Tak wysokie dawki mogą być bardzo toksyczne dla ludzi" – wyjaśniła agencja. Dodała, że "wiele nieaktywnych składników występujących w produktach dla zwierząt nie jest ocenianych pod kątem stosowania u ludzi lub są one zawarte w znacznie większej ilości" niż w preparatach przeznaczonych dla ludzi.

31 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że nie należy stosować iwermektyny do leczenia Covid-19. Jak podała w komunikacie, jej zalecenie jest oparte na ocenie grupy ekspertów, którzy przeanalizowali 16 opublikowanych dotychczas badań o stosowaniu iwermektyny na Covid-19. Grupa oceniła, że dowody na to, czy iwermektyna zmniejsza śmiertelność, konieczność użycia respiratora, hospitalizacji i czasu trwania choroby, są nikłe w związku z małą liczbą danych zawartych w badaniach i niską ich jakością.

22 marca opinię w sprawie iwermektyny wydała Europejska Agencja Leków (EMA). Stwierdziła, że jak dotąd działanie na Covid-19 tego leku nie zostało wystarczająco udowodnione i wezwała do przeprowadzenia dalszych, lepiej zaprojektowanych badań. EMA zauważyła też, że w laboratoryjnych testach, które zapoczątkowały zainteresowanie tym środkiem, stosowano znacznie większe jego dawki niż te zwykle stosowane u ludzi.

Wcześniej podobny komunikat wystosował koncern farmaceutyczny Merck, który wynalazł lek. Według tej firmy badania nie tylko nie wykazały skuteczności iwermektyny na Covid-19, ale też nie uwzględniają danych dotyczących bezpieczeństwa.

Iwermektyna to szeroko stosowany środek przeciwpasożytniczy i przeciwtrądzikowy, używany zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Choć badania laboratoryjne wykazały jej antywirusowe działanie i potencjalną skuteczność przeciw SARS-CoV-2, późniejsze badania kliniczne nie udowodniły jak dotąd jednoznacznie jej korzyści. Artykuły naukowców twierdzących o skuteczności leku były zaś kwestionowane przez recenzentów.