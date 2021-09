Pod koniec września przestaną obowiązywać w Szwecji limity zgromadzeń, ograniczenia w lokalach gastronomicznych, a także zalecenie o pracy zdalnej, mimo rosnącej liczby infekcji. Powodem decyzji jest wysoka liczba zaszczepionych osób oraz niewielkie obciążenie służby zdrowia. Szwedzkie władze zapowiedziały także prace nad wprowadzeniem zaświadczenia dla osób zaszczepionych, które miałoby być wymagane przy organizacji masowych imprez dla powyżej 15 tys. uczestników.

Od 15 września wraca w Austrii obowiązek używania masek FFP2 m.in. w sklepach spożywczych, aptekach i transporcie publicznym. Osoby niezaszczepione będą zobowiązane do noszenia masek FFP2 we wszystkich sklepach. Przy obłożeniu oddziałów intensywnej terapii na poziomie 15 proc. będzie wprowadzona zasada 2G, czyli tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy będą mogli przebywać w restauracjach i uczestniczyć w dużych imprezach (powyżej 500 osób). Po osiągnięciu poziomu 20 proc. samodzielnie wykonywane testy antygenowe nie będą uznawane, a w kinach czy restauracjach będą brane pod uwagę jedynie testy PCR.

Aby powstrzymać gwałtowny wzrost nowych zakażeń, jeszcze przed końcem września w Szkocji wprowadzone zostaną certyfikaty szczepionkowe. Będą one warunkiem wejścia do klubów nocnych i innych miejsc rozrywki dla dorosłych oraz na wszystkie wydarzenia na żywo w zamkniętych pomieszczeniach bez miejsc siedzących, w których liczba widzów przekracza 500, na wszystkie wydarzenia na żywo na otwartym powietrzu bez miejsc siedzących, w których liczba widzów przekracza 4000, oraz na wszystkie wydarzenia jakiegokolwiek typu, w których uczestniczy więcej niż 10 tys. osób

Z kolei w Irlandii niemal wszystkie restrykcje covidowe mają zostać zniesione do 22 października. Warunkiem jest to, by zakażenia pozostały na dającym się opanować poziomie, a odsetek zaszczepionych doszedł do 90 proc. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem od 6 września wznowione zostaną imprezy masowe z - ograniczonym jeszcze - udziałem publiczności. Jeśli wszyscy uczestnicy będą zaszczepieni lub wyleczeni z koronawirusa, w wydarzeniach na otwartym powietrzu zajęte może być maksymalnie 75 proc. miejsc, w tych w pomieszczeniach zamkniętych - 60 proc. Pozostaną dotychczasowe limity w przypadku wydarzeń, w których biorą udział osoby niezaszczepione, a także limit 100 osób na weselach, ale dozwolona będzie muzyka na żywo i tańce. Z kolei w świątyniach będzie mogło być zajętych 50 proc. miejsc, niezależnie od tego, czy osoby są zaszczepione, czy nie. Od 20 września ma się rozpocząć stopniowy powrót do pracy w biurach, ale nawet po 22 października wymagane będzie noszenie maseczek w placówkach służby zdrowia, w sklepach i transporcie publicznym.

Bułgarski resort zdrowia ogłosił w zeszłym tygodniu zaostrzenie restrykcji epidemicznych w związku ze wzrostem zakażeń i zgonów spowodowanych Covid-19. Od 7 września do 30 października skrócony ma być czas pracy lokali gastronomicznych, które będą mogły być otwarte od godz. 7 do 22. Restauracje, siłownie, kina, teatry, muzea itp. mogą wpuszczać tylko połowę klientów w stosunku do liczby miejsc. W restauracjach odległość między stolikami powinna wynosić nie mniej niż 1,5 m. Kluby nocne i dyskoteki zostaną zamknięte. Zakazane będą seminaria naukowe i wycieczki grupowe, co dotyczy także ośrodków szkoleń i placówek tego typu dla dzieci. Na bazarach i w centrach handlowych będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Na imprezach sportowych zajętych będzie mogło być nie więcej niż 30 proc. dostępnych miejsc. Na weselach i chrzcinach może być nie więcej niż 60 gości.

Od 13 września grecki rząd nałoży nowe restrykcje na osoby niezaszczepione. Do 31 marca przyszłego roku wszyscy pracownicy sektora państwowego i prywatnego, którzy nie posiadają zaświadczenia o szczepieniu lub ozdrowieniu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, będą musieli wykonać jeden test na obecność SARS-CoV-2 tygodniowo. Dwa testy tygodniowo wymagane będą od pracowników uniwersytetów, sektora turystyki, gastronomii i rozrywki. W tej grupie znajdą się także uczniowie i studenci. Testy mają być wykonywane przez prywatne placówki za każdorazową opłatą 10 euro, pokrywaną przez testowanego. Z zasady tej wyłączeni będą uczniowie - w ich przypadku koszt pokryje rząd.

Sądy administracyjne kilku departamentów Francji zawiesiły w ostatnich dniach obowiązek okazywania w centrach handlowych paszportów sanitarnych, poświadczających szczepienie przeciw Covid-19, negatywny wynik testu na koronawirusa lub odporność po przebytej chorobie. Obowiązek okazywania paszportu sanitarnego zawiesił sądy w departamentach: Górny Ren, Hauts-de-Seine, Yvelines, Val d'Oise i Essonne.

W Niemczech od końca sierpnia w całym kraju obowiązuje tzw. zasada 3G (Geimpfte, Genesene, Getestete). Oznacza ona, że każdy, kto przebywa w publicznie dostępnych pomieszczeniach zamkniętych, musi być zaszczepiony, wyleczony lub przedstawić negatywny test na obecność koronawirusa. Dotyczy to wizyt w restauracjach, kinach, salonach fryzjerskich, siłowniach i basenach, odwiedzin w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz domach opieki i uczestników imprez. Także ci, którzy zatrzymują się w hotelach, muszą przedstawić negatywny wynik testu, który należy powtarzać co trzeci dzień pobytu. Kraje związkowe mogą zawiesić obowiązywanie tych zasad, kiedy siedmiodniowa zapadalność w danym landzie utrzymuje się na stałym poziomie poniżej 35 nowych zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu tygodnia. Ministrowie zdrowia krajów związkowych zgodzili się w tym tygodniu, by w przypadku infekcji koronawirusem w szkole poddawać co najmniej pięciodniowej kwarantannie tylko osoby znajdujące się bezpośrednio obok zakażonego. Rząd zapowiedział również, że od jesieni wymóg kwarantanny nie będzie obejmować osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców.