Javid powiedział w Izbie Gmin, że zgodnie z rekomendacją Wspólnej Komisji Szczepień i Immunizacji (JCVI), możliwość przyjęcia trzeciej dawki będzie zaoferowana ok. 30 mln osób - wszystkim powyżej 50. roku życia, osobom poniżej tego wieku, które mają schorzenia zwiększające ryzyko, oraz pracownikom służby zdrowia i opieki społecznej, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami i pensjonariuszami. JCVI zarekomendowała, by dostały one szczepionkę produkowaną przez firmę Pfizer oraz by podawana ona była co najmniej sześć miesięcy po drugiej dawce.

Podawanie tzw. dawki przypominającej jest częścią przedstawianego przez Javida planu na nadchodzącą jesień i zimę w związku z pandemią. Minister zdrowia podkreślił, że w porównaniu z początkową fazą związek między zakażeniami, hospitalizacjami i zgonami został znacznie osłabiony, ale konieczne jest zachowanie czujności. W ramach tego planu Javid potwierdził, zgodnie z tym, co już ogłosił poprzedniego wieczora, że również od przyszłego tygodnia otwarta zostanie możliwość zapisywania na szczepienia dzieci w wieku 12-15 lat.

Javid poinformował, że jesienią i zimą ludzie będą zachęcani do tego, by spotykać się na otwartym powietrzu oraz by nosić maseczki w zatłoczonych przestrzeniach. Ale dodał, że jeśli sytuacja się pogorszy i publiczna służba zdrowia znajdzie się pod trudną do wytrzymania presją w związku z liczbą chorych, konieczne może być zastosowanie planu B, który przewiduje wznowienie obowiązku noszenia maseczek w niektórych sytuacjach oraz przywrócenie zalecenia pracy z domu, tam, gdzie to możliwe. W ostateczności możliwe byłoby także przywrócenie lockdownu.

Minister zdrowia powiedział też, że jest bardzo prawdopodobne, iż pracownicy służby zdrowia w Anglii będą objęci obowiązkiem szczepień przeciw Covid-19, podobnie jak to już zostało wcześniej postanowione w stosunku do personelu domów opieki.