Szef MZ Adam Niedzielski oświadczył we wtorek, że rząd będzie chciał od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych.

Kraska był dopytywany, czy to oznacza, że te grupy mają czas do końca lutego, żeby być po drugiej dawce podstawowej szczepionki, by móc od marca kontynuować pracę, czy też chodzi o dawkę przypominającą.

"Mówimy tutaj o podstawowym pakiecie szczepień, czyli osób, które do tej pory się nie zaszczepiły" – wyjaśnił Kraska.

Jak mówił, prace nad nowymi zasadami są już dość zaawansowane, ale termin 1 marca nie jest ostateczny.

"Ale będziemy wszystko w tym kierunku wykonywać, aby rzeczywiście od 1 marca te grupy zawodowe mogły pracować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są zaszczepione" – powiedział wiceszef MZ.

Saczka: będziemy weryfikować procedury i zasady wprowadzone przez przedsiębiorcę

Będziemy weryfikować, czy procedury i zasady wprowadzone przez przedsiębiorcę gwarantują zapewnienie limitów, czy są weryfikowane certyfikaty. Przedsiębiorca musi nas przekonać, że obowiązują zasady, które wprowadził – mówił we wtorek kierujący Głównym Inspektoratem Sanitarnym Krzysztof Saczka.

"Od 1 do 6 grudnia przeprowadziliśmy 23 985 kontroli na terenie całego kraju. Zostało ukarane mandatami 4135 podmiotów, co stanowi około 17 proc. przeprowadzonych kontroli" – poinformował Saczka podczas konferencji prasowej na temat nowych obostrzeń epidemicznych i ich egzekwowania, w tym intensyfikacji działań inspekcyjnych od początku grudnia.

Zaznaczył, że na podstawie informacji od powiatowych i wojewódzkich inspektorów, może "bardzo pochwalić zachowanie i przedsiębiorców, ale też społeczeństwa". "Dlatego, że obserwujemy coraz lepszą dyscyplinę w zakresie przestrzegania zasad +DDM+ (dezynfekcja, dystans, maseczki – PAP), a szczególnie w zakresie noszenia maseczek. Również przedsiębiorcy starają się korzystać z tego limitu w zakresie osób, które nie wchodzą we wszelkie ograniczenia, czyli osób zaszczepionych" – powiedział.

Zauważył przy tym, że są działalności, które w 100 proc. prowadzone są z wykorzystaniem certyfikacji covidowych i w tych sytuacjach – jak mówił – "klienci, którzy korzystają z tych usług, nie mają żadnego problemu, aby przedstawić stosowną dokumentację".

Odnosząc się do działań inspekcji sanitarnej i weryfikowania obowiązujących zasad, zapowiedział, że podczas kontroli będzie weryfikowane, "czy procedury i zasady wprowadzone przez przedsiębiorcę gwarantują zapewnienie obowiązujących limitów, czy dochodzi do weryfikacji certyfikatów i jeśli występują przekroczenia w zakresie obowiązujących limitów, czy przedsiębiorca dochowuje tych obowiązków w zakresie weryfikacji osób zaszczepionych".

Jak podkreślił, "po prostu przedsiębiorca musi nas przekonać, że zasady, które wprowadził, obowiązują, są realizowane i faktycznie są weryfikowane osoby, które zostały poddane szczepieniu".

Saczka zapewnił, że inspekcja sanitarna dokłada wszelkich starań, aby maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Zwrócił też uwagę na ostrzeżenia przed wariantem omikron, którego jednak według niego do tej pory nie stwierdzono w Polsce.

"Prowadzimy bardzo intensywne prace w zakresie weryfikacji osób przyjeżdżających z zagranicy, szczególnie z terenów, gdzie do takiego zakażenia mogło dojść. Mamy również zgłoszenia międzynarodowe o pojedynczych przypadkach, które natychmiast weryfikujemy, prowadzimy wywiady epidemiologiczne i staramy się określić zakres osób, które są w kontakcie z taką osobą zakażoną oraz poddajemy te próbki sekwencjonowaniu. Do dnia dzisiejszego, w ramach przebadanych próbek, nie stwierdziliśmy w naszym kraju jeszcze mutacji omikron" – oświadczył kierujący GIS Krzysztof Saczka.

Dodał, że te trzy grupy zawodowe już powinny się przygotowywać, że od 1 marca trzeba będzie być zaszczepionym, żeby być dopuszczonym do pracy.