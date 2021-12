Ostrzegł, że system opieki zdrowotnej jest już nadwerężony wariantem Delta. Przewidywał w niedzielę w telewizji CNN, że wkrótce sytuację zdominuje Omikron. Apelował do ludzi o poddanie się szczepieniom i zachowanie ostrożności, łącznie z noszeniem maseczek.

Według Światowej Organizacji Zdrowia przypadki Omikronu podwajają się co 1,5 do 3 dni. Z danych Johns Hopkins University wynika, że w USA występuje średnio 126 967 nowych przypadków dziennie. Na początku listopada było ich nieco ponad 70 000.

"Wariant Omikron jest wyjątkowo zaraźliwy. Jest tak zaraźliwy jak odra, a to jest najbardziej zaraźliwy wirus, jaki widzieliśmy" - zauważył analityk medyczny CNN Jonathan Reiner, profesor medycyny i chirurgii w George Washington University School of Medicine & Health Sciences. Przestrzegał, że nadchodzi "tsunami" dla nieszczepionych Amerykanów.

"Dlaczego miałbyś iść do tego rodzaju bitwy całkowicie nieuzbrojony? (…) Nasze szczepionki będą cię chronić, szczególnie jeśli jesteś potrójnie szczepiony. Ludzie, którzy nie są zaszczepieni powinni to zrobić już teraz" – nawoływał naukowiec, dodając, że niemal każdy będzie narażony na zakażenie.

"Nie sądzę jednak, że musimy po prostu podnieść ręce do góry i powiedzieć: +Spójrzcie, wszyscy się zarazimy, więc pozwólmy, żeby się to rozogniło na cały kraj+. Jeśli to zrobimy, nasze szpitale zostaną przytłoczone" – tłumaczył Reiner.

W opinii naukowców jest jeszcze zbyt wcześnie, aby przesądzić, czy Omikron powoduje łagodniejszy przebieg choroby Covid-19.

W USA z powodu Covid-19 jest hospitalizowanych ok. 69 000 osób. Zajmują oni ponad 20 proc. wszystkich łóżek na oddziałach intensywnej terapii - informuje Ministerstwo Zdrowia i Usług Społecznych.