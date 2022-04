„To wszystko, co pozostało z naszych czarnobylskich dokumentów i archiwów. To, co gromadziliśmy przez dziesiątki lat, jakaś k… po prostu wyrzuciła na śmietnik” – napisał Syrota, zamieszczając kilka zdjęć przedstawiających śmietniki z wyrzuconymi papierami. (www.facebook.com/aes.planca/posts/10228404865295443)

Państwowy koncern ukraiński Enerhoatom podał na Telegramie, że praktycznie wszystkie pomieszczenia biurowe w budynkach czarnobylskiej elektrowni zostały poważnie uszkodzone, a ich wyposażenie do cna rozkradzione.

Zniszczono i ograbiono również nowoczesne laboratorium analityczne, które było warte 6 mln euro. „Był to unikalny kompleks z ogromnymi możliwościami analitycznymi, który mógł być przydatny na każdym etapie postępowania z odpadami radioaktywnymi, a także na etapie badań i opracowywania technologii – podkreślił Enerhoatom. (https://t.me/energoatom_ua/4643)