Prezentujemy, gdzie są sanatoria, które mają umowę z NFZ w 2023 roku i jakie zabiegi możemy w nich mieć zapewnione.

Pobyt w sanatorium 2023: jakie dolegliwości?

Zgodnie z informacją, jaką podaje Ministerstwo Zdrowia, w sanatorium można leczyć następujące schorzenia:

- choroby ortopedyczno-urazowe,

- choroby układu nerwowego,

- choroby reumatologiczne,

- choroby kardiologiczne, nadciśnienie,

- choroby naczyń obwodowych,

- choroby dolnych i górnych dróg oddechowych,

- choroby układu trawienia,

- cukrzyca,

- otyłość,

- choroby tarczycy,

- osteoporoza,

- choroby skórne,

- choroby ginekologiczne,

- choroby nerek i dróg moczowych,

- choroby oka,

- choroby krwi i układu krwiotwórczego.

W sanatoriach nie ma możliwości leczenia onkologicznego.

Pobyt w sanatorium 2023: jak się dostać do sanatorium? Ile się czeka na wyjazd?

Kuracja w sanatorium stanowi kontynuację leczenia, które miało miejsce w przychodni bądź szpitalu. Skierowanie na pobyt w sanatorium może wystawić każdy lekarz działający w ramach NFZ (także lekarz rodzinny), na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta.

Od 1 lipca 2023 roku lekarz wystawia wyłącznie e-skierowanie, które rozpatruje wojewódzki oddział NFZ. Nie musisz osobiście udawać się do oddziału, a procesowanie twojego skierowania możesz podglądać na swoim Koncie Pacjenta. Po jego zaakceptowaniu, nie później niż 14 dni przed, dostaniesz informację o terminie planowanego wyjazdu oraz o przydzielonym ci uzdrowisku. Czas oczekiwania na leczenie sanatoryjne, od momentu złożenia wniosku przez lekarza NFZ, wynosi przeciętnie 18 miesięcy.

Pobyt w sanatorium 2023: czy za darmo? Ile kosztuje?

Istnieją dwa rodzaje leczenia, które potocznie określa się mianem „pobytu w sanatorium”. Pierwsze to pobyt w szpitalu uzdrowiskowy, który jest zupełnie bezpłatny. Drogie to pobyt w sanatorium uzdrowiskowym, który jest częściowo płatny. W przypadku pobytu w sanatorium uzdrowiskowym NFZ nie zapłaci nam za:

- przejazdy z i do sanatorium,

- wyżywienie – w tym wypadku pokrywa tylko część kosztów,

- dodatkowe koszty ustalone przez miejsce pobytu (np. opłaty za skorzystanie z żelazka czy płatny telewizor).

Tak więc za pobyt w sanatorium zapłacimy od 10,60 (od 1 października do 30 kwietnia) lub 11,90 zł (od 1 maja do 30 września) za dobę za pobyt w wieloosobowym pokoju bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego, do 32,60 (od 1 października do 30 kwietnia) lub 40,90 zł (od 1 maja do 30 września) za dobę.

Zwolnione z tych opłat są:

- dzieci i młodzież do 18 roku życia,

- studenci do 26 roku życia,

- osoby z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym,

- opiekunowie osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym,

- osoby na rencie rodzinnej,

- osoby pracujące z azbestem.

Możemy też udać się do sanatorium prywatnie, bez skierowania lekarza NFZ. Koszt prywatnego pobytu w sanatorium to ok. 150-350 zł za dobę, w zależności od miejsca.

Pobyt w sanatorium 2023: gdzie można pojechać?

Aktualną listę sanatoriów, które mają podpisany kontrakt z NFZ, znaleźć można w Serwisie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest ich ponad 250.

Polskie sanatoria znajdują się w różnych obszarach geograficznych: nad morzem, nad jeziorami, w górach albo na nizinach. Wśród sanatoriów na NFZ znajdziemy placówki znajdujące się m.in. w następujących miejscowościach: Horyniec-Zdrój, Kołobrzeg, Karpacz, Ciechocinek, Nałęczów, Busko-Zdrój, Ustroń, Duszniki-Zdrój, Inowrocław, Augustów, Krynica-Zdrój, Polanica-Zdrój i innych.

Pobyt w sanatorium 2023: jakie zabiegi?

Zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia, podczas pobytu w sanatorium mogą nam przysługiwać następujące zabiegi:

- kąpiele lecznicze i ćwiczenia w basenie,

- kuracje pitne i inhalacje,

- natryski,

- bicze szkockie, masaże wodne,

- zawijania i okłady,

- ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, elektroterapia,

- ultradźwięki, magnetoterapia, laseroterapia,

- krioterapia,

- masaże lecznicze,

- gimnastyka indywidualna i zbiorowa.

W sanatoriach można skorzystać z dobrodziejstw wody mineralnej, borowin, bodźców klimatoterapeutycznych, hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii.