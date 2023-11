Janusz Jeremiasz Filipiak zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Comarch z dniem 5 listopada 2023 r., podała spółka. Janusz Jeremiasz Filipiak nie podał powodów rezygnacji. Jednak prawdopodobnie chodzi o stan zdrowia.

Milioner, który założył spółkę w 1993 roku i jest profesorem doktorem habilitowanym w zakresie nauk technicznych pod koniec września trafił w stanie krytycznym do szpitala.

W 2021 r. Filipiak znalazł się na liście stu najbogatszych Polaków z majątkiem wycenianym na ok. 650 mln zł. W tegorocznym zestawieniu został umieszczony poza pierwszą 100.

Reklama

W przeszłości był wielokrotnie wymieniany w różnych rankingach jako "najlepiej zarabiający prezes w Polsce". To się zmieniło w 2022 r., gdy według wyliczeń "Business Insidera" obciął sobie pensję aż o 56 proc. w stosunku do 2021 r. Kwoty i tak robią wrażenie: jego miesięczne zarobki w 2022 r. to kwota bliska 1 mln zł.

W 2022 roku głośnym echem odbił się jego wywiad, w którym radził biednym ludziom, by nie latali tyle samolotami i nie jedli mięsa. To, jego zdaniem, miałaby być recepta na na walkę ze zmianą klimatu.

Reklama

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2022 r. miała 1,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)