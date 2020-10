Choć auto u dealerów pojawi się dopiero w 2022 roku, a zamówienia wstępne rozpoczną się w 2021 roku, to już jest o czym mówić. Jak podaje portal TechCrunch, przedstawiona przez General Motors imponująca maszyna to „prawdziwa bestia”. GMC Hummer EV jest w pełni elektryczny – to auto o zasięgu 350 mil (ok. 560 km) i mocy 1000 KM. Ma osiągać 100 mph w zaledwie 3 sekundy. „To nie jest cybertruck, to supertruck” – komentuje TechCrunch, porównując wygląd nowego Hammera do Cybertrucka Tesli.

Auto posiada układ kierowniczy na wszystkie koła, co pozwala mu jeździć po przekątnej w trybie Crabwalk. Posiada zdejmowane panele dachowe, 35-calowe opony i pneumatyczne zawieszenie, które może podnieść pojazd o 6 cali. Cena początkowa GMC Hummer EV wynosi 80 tys. dolarów – dwa razy więcej niż model pickupa napędzanego gazem. 100 tys. dolarów będzie kosztował Hummer EV3x, który zawiera trzy silniki i sterowanie wektorowe.