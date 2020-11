W opublikowanej we wtorek 4. edycji Katalogu pojazdów elektrycznych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych znalazło się 101 modeli, w tym 42 BEV (całkowicie elektrycznych) i 59 PHEV (hybryd plug-in), oferowanych aktualnie przez koncerny motoryzacyjne na polskim rynku. To ponad dwa razy więcej niż w 2019 r., kiedy pełna oferta dla polskich klientów wynosiła 46 modeli. Przed dwoma laty było ich 35, a w 2017 r. - 33.

„W Polsce dostępne są niemal wszystkie modele BEV i PHEV oferowane na zachodzie Europy. Co ważne, samochody z napędem elektrycznym stają się coraz praktyczniejsze, coraz bardziej komfortowe i dla wielu nabywców mogą stanowić już realną alternatywę dla pojazdów konwencjonalnych” – ocenia Jan Wiśniewski z PSPA.

Najtańszym samochodem w pełni elektrycznym oferowanym w Polsce jest Škoda CITIGOe iV, dostępna od 82 tys. zł, bez uwzględnienia dopłat z programów wsparcia NFOŚiGW. Na przeciwnym biegunie znajduje się Porsche Taycan Turbo S, którego ceny rozpoczynają się od 794 tys. zł.

Najtańszą hybrydą typu plug-in w Polsce jest KIA Ceed 1.6 Gdi Plug-in Hybrid w cenie od 128 tys. zł, zaś najdroższą - Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé, za które trzeba zapłacić co najmniej 864 tys zł.

Jak podkreśla PSPA, w ciągu ostatniego roku na rynku zadebiutował szereg modeli BEV i PHEV należących do popularnych segmentów rynkowych i oferowanych w stosunkowo atrakcyjnych cenach.

„Elektromobilność, czyli jeden z dominujących trendów we współczesnej motoryzacji, stała się faktem również na polskim rynku. Każdy znaczący producent samochodów oferuje dziś nie tylko hybrydy typu plug-in, ale także pojazdy w pełni elektryczne. Troska o planetę, niskie koszty eksploatacji i komfort podróży wskazują główne powody tego zjawiska” – mówi Krzysztof Leszczyński z Alphabet Polska Fleet Management, partnera tegorocznej edycji Katalogu.

Jeśli chodzi o zasięg, średni zasięg modeli BEV w Katalogu to ok. 380 km. Auta o napędzie elektrycznym mają nie tylko coraz bardziej pojemne akumulatory, ale mogą też być ładowane z coraz większą mocą. Porsche Taycan pozwala na uzupełnianie energii z mocą 270 kW, modele Tesli od 170 do 200 kW, zaś Audi e-tron i BMW iX3 – 150 kW.

„Katalog, którego jesteśmy Partnerem nieprzerwanie od czterech lat, doskonale ilustruje dynamikę rynku e-mobility. Jako producent stacji ładowania, dokładamy wszelkich starań, aby ta dynamika miała odzwierciedlenie w rozwiązaniach, które oferujemy. W 2021 r. wejdziemy m.in. z własną stacją prądu stałego DC oraz mocami przerobowymi sięgającymi 8 tys. stacji typu wallbox miesięcznie” – mówi Krzysztof Zamożny z firmy Garo Polska.

PSPA podkreśliło, że uruchomiło aktualizowaną na bieżąco, internetową wersję katalogu w ramach kampanii społecznej elektromobilni.pl. Jej organizatorami są PSPA oraz Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, kampania została objęta patronatami honorowymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W inicjatywę zaangażowało się także kilkadziesiąt podmiotów i instytucji aktywnych w obszarze zrównoważonego transportu w Polsce, w tym koncerny motoryzacyjne, sektor infrastrukturalny oraz instytucje finansowe.

„Centralnym punktem kampanii jest serwis edukacyjny elektromobilni.pl. To źródło rzetelnej informacji na temat elektromobilności w Polsce, które dostarcza wiedzę i narzędzia, niezbędne do podejmowania świadomych decyzji o zamianie pojazdu na elektryczny” - podkreśla Dyrektor Zarządzający PSPA Maciej Mazur. Jak przypomina, w serwisie docelowo znajdzie się 12 narzędzi ułatwiających podjęcie odpowiedzialnej decyzji o przejściu na elektromobilność.