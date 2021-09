Część linii produkcyjnej w chińskim zakładzie Tesli została zatrzymana na około cztery dni w sierpniu z powodu braku chipów do kluczy. Jeden z istotnych niedoborów dotyczył dostępności elektronicznych jednostek sterujących, małych urządzeń, które sterują jednym lub kilkoma systemami elektrycznymi w samochodzie - ujawniła jedna z dobrze poinformowanych osób, chcących zachować anonimowość. To spowodowało opóźnienia głównie w przypadku crossovera, pojazdu sportowo-użytkowego Tesli Model Y. Obecnie produkcja wróciła do normy. Przedstawiciele Tesli w Chinach nie odpowiedzieli od razu na prośbę o komentarz.

W ciągu ostatniego roku niedobory mikroprocesorów uderzyły w wiele branż, a pandemia zarówno zwiększyła popyt na elektronikę, jak i przerwała łańcuchy dostaw. Przez braki półprzewodników stosowanych obecnie w komputerach samochodowych i czujnikach, producenci z branży motoryzacyjnej na całym świecie stracili dochody, bo problemy te wpływają na produkcję samochodów.

Toyota Motor Corp., największy na świecie producent samochodów, we wrześniu zmniejszy produkcję o 40 proc. w porównaniu z poprzednimi planami, podczas gdy największy indyjski producent samochodów pod względem dostaw, Maruti Suzuki India Ltd., przewiduje spadek do około 40 proc. normalnego poziomu.

W Chinach w lipcu Tesla dostarczyła około 33 tys. samochodów elektrycznych na rynek lokalny i na rynki zagraniczne. Firma z siedzibą w Palo Alto w Kalifornii w lutym wstrzymała część produkcji w swojej montowni samochodów w USA na około dwa tygodnie z powodu zatorów w portach i burz śnieżnych, które wpłynęły na transport naziemny.

Sprzedaż detaliczna samochodów, SUV-ów i pojazdów wielofunkcyjnych w Chinach – największym na świecie rynku samochodów elektrycznych – spadła w lipcu o 6,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim do 1,52 mln sztuk, według Chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Osobowych. Według wstępnych danych w sierpniu sprzedaż ma spaść o 13 proc., podało w środę stowarzyszenie.