W czwartek Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, powołując się na dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) poinformował, że w sierpniu 2020 roku zarejestrowano w Polsce 39 tys. 540 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 27,07 proc. (-14 677 sztuk) mniej niż rok wcześniej oraz o 18,07 proc. (-8 719 sztuk) mniej niż w lipcu 2020 roku. Dane skumulowane (292 249 sztuk) wykazują spadek sprzedaży w 2020 roku o 30,81 proc. (mniej o 130 152 sztuk).

Wszystkie marki z pierwszych dziesięciu zanotowały mniej zarejestrowanych aut, licząc rok do roku. Największy spadek zanotowała Dacia - o 46,38 proc.

Według Instytutu ok. 9,86 proc. aut (3 900 sztuk) spośród zarejestrowanych w Polsce w sierpniu 2020 roku zostało najprawdopodobniej wywiezionych z kraju zaraz po rejestracji w ramach tzw. reeksportu. Pod względem udziału reeksportu w rynku jest to spadek wobec poprzedniego miesiąca. Poziom reeksportu w porównaniu do sierpnia 2019 spadł o 10,16 proc. - wskazano.

W ocenie analityków Samaru, choć rynek nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t nadal boryka się ze skutkami pandemii koronawirusa, zanotował w sierpniu znacznie lepszy rezultat sprzedaży niż w marcu, kwietniu czy maju.

Reklama

Samar podał też, w sierpniu udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 25 proc. Udział firm osiągnął poziom 75 proc. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 26 tys. 043 aut. Udział klientów firmowych w 2020 roku wyniósł 70,3 proc. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie „osób fizycznych”. Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się jeszcze bardziej zwiększyć - czytamy.

Według prognoz Samaru, sprzedaż w 2020 roku w Polsce samochodów o DMC do 3,5T wyniesie ok. 478 tys. egzemplarzy. W przypadku samochodów osobowych szacunki wskazują na 420 tys. aut, a pojazdów dostawczych – 58 tys. egzemplarzy.