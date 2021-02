Jak ocenia Związek, pomimo że rok 2020 był ogólnie jednym z najgorszych w historii dla rynku motoryzacyjnego w Polsce, to poziom sprzedaży aut do firm w salonach nie był przez cały ten czas jednakowo niski.

Zdecydowanie najgorszy pod tym względem był drugi kwartał, natomiast w drugiej połowie roku następowało już pewne odbicie rynku. W szczególności było to widoczne w ostatnim kwartale roku, kiedy wolumen sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm był już zbliżony do poziomu z analogicznego czasu w roku 2019, a więc sprzed pandemii (ok. 101 tys. nowych aut osobowych sprzedanych do firm w czwartym kwartale 2020 r. wobec ok. 105 tys. w porównywalnym okresie 2019 r.) - czytamy w raporcie.

Podobnie, niejednorodny był w roku 2020 spadek sprzedaży nowych samochodów do firm w poszczególnych formach finansowania. Na tym tle wyróżniał się wynajem długoterminowy, który zanotował najmniejszą stratę w porównaniu do roku 2019, na poziomie -13,9 proc. rdr. Dla porównania, w przypadku konkurencyjnych rodzajów finansowania aut dla firm, czyli kredytu, zakupu i klasycznego leasingu finansowego razem, spadek sprzedaży wyniósł w minionym roku -22,7 proc. rdr - podał PZWLP.

Według autorów raportu, relatywnie lepsze pod tym względem wyniki wynajmu długoterminowego zaowocowały znacznym zwiększeniem udziału tej formy finansowania w całkowitej sprzedaży nowych samochodów do firm - o 1,9 proc. w porównaniu z rokiem 2019. W minionym roku w wynajmie długoterminowym znajdowało się już co czwarte (24 proc.) nowe auto nabywane przez przedsiębiorców w Polsce.

Rok 2019 wynajem długoterminowy zakończył ze wzrostem łącznej floty na poziomie 10,6 proc. rdr, a na koniec roku 2020 r. wzrost ten wynosił już jedynie 2 proc. rdr - podał Związek.

Branża zakupiła w 2020 r. łącznie 74,7 tys. nowych samochodów osobowych. W liczącej na koniec roku 2020 nieco ponad 181 tys. aut flocie aut w wynajmie długoterminowym firm należących do PZWLP, zdecydowana większość, bo aż 89,8 proc. pojazdów było obsługiwane w ramach usługi Full Serwis Leasing. Do najpopularniejszych samochodów należały Skoda Octavia, Opel Astra, Skoda Fabia i Volkswagen Passat - czytamy.

"Branża wynajmu długoterminowego mimo wszystko zdołała utrzymać wzrost w 2020 roku. Choć wzrost ten jest oczywiście niewielki i daleki od poziomów, do których przyzwyczailiśmy się w poprzednich latach, to wyróżnia pozytywnie wynajem długoterminowy na tle całego rynku - wskazał prezes PZWLP Robert Antczak.

Dodał, że w drugiej połowie roku, w trzecim i czwartym kwartale, dało się zaobserwować już pewną stabilizację tempa wzrostu branży w okolicach 2 - 3 proc. i jest to pozytywny sygnał, który może, ale nie musi oznaczać wyhamowanie dynamiki rozwoju na tym poziomie.

Jak tłumaczył, nie jest wykluczone, że będziemy mieli wkrótce do czynienia z tzw. odbiciem zarówno na rynku motoryzacyjnym, jak i w branży wynajmu długoterminowego. "Wiele zależało będzie jednak od rozwoju sytuacji związanej z pandemią i od ograniczeń w działalności gospodarczej w pierwszej części bieżącego roku" - ocenił.

Z danych PZWLP wynika, że na koniec 2020 r. nadal wyraźnie zaznaczał się obserwowany już od kilku lat trend spadku udziału samochodów z silnikami Diesla w wynajmie długoterminowym w Polsce. Diesle na koniec grudnia stanowiły już tylko 53,1 proc. ogółu aut, o 5,3 proc. mniej niż w analogicznym czasie rok wcześniej.

Już 4 na 10 samochodów było natomiast napędzanych silnikami benzynowymi (41 proc.), co oznacza wzrost ich udziału o 3 proc. rdr. Do niedawna marginalna grupa aut ekologicznych, tj. wyposażonych we wszelkiego typu silniki hybrydowe oraz napędy w pełni elektryczne, na koniec roku 2020 była już bardzo dobrze widoczna na tle ogółu i stanowiła 5,9 proc. pojazdów w wynajmie długoterminowym.

Udział aut ekologicznych (hybryd i elektrycznych łącznie) zwiększył się w ciągu roku o 2,3 proc. Samochody w pełni elektryczne to nadal jedynie tylko 0,4 proc. ogółu aut w wynajmie długoterminowym - czytamy.

Zgodnie z danymi PZWLP, na koniec 2020 r. branża Rent a Car w Polsce odnotowała ponad 17-proc. spadek łącznej floty aut w porównaniu do 2019 r.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) to organizacja skupiająca 20 firm, specjalizujących się w wynajmie i leasingu aut na polskim rynku flotowym. Organizacja reprezentuje ok. 70 proc. rynku pojazdów obsługiwanych w ramach wynajmu długoterminowego oraz firmy Rent a Car.