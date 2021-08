Z Warszawy na najbardziej no południe wysunięty przylądek Europy, Punta Marroqui w Hiszpanii, jest 3580 km. Pokonanie tej trasy samochodem elektrycznym zajęło dziennikarzom portalu WysokieNapiecie.pl trzy dni. Samochodem spalinowym jechalibyśmy porównywalnie długo. Natomiast koszt ładowania był przynajmniej o połowę niższy od kosztów tankowania auta spalinowego.

Reklama

Zasięgi samochodów elektrycznych

Tegoroczny eRajd, w ramach którego dziennikarze portalu co roku docierają na kolejny ze skrajnych punktów kontynentalnej Europy, pokonując autami elektrycznymi różnych marek po ok. 8000 km, był dużo łatwiejszy niż jeszcze rok czy dwa lata temu, ale wciąż sporo brakowało do ideału. Oczywiście zasięg samochodów elektrycznych wciąż jest istotnie mniejszy niż aut spalinowych.

Elektryczny SUV, VW ID.4, którym jechaliśmy w tym roku, realnie może przejechać na całkowicie naładowanej baterii 370 km po europejskich autostradach lub ok. 450 km po drogach lokalnych. Trzeba go zatem ładować 2-3 razy częściej niż tankowalibyśmy benzynę. W praktyce oznacza to zatrzymywanie się na 25-35 min ładowania co dwie do czterech godzin jazdy. Warto wziąć pod uwagę fakt, że średnia prędkość na zakorkowanych drogach Europy Zachodniej jest zwykle istotnie niższa niż w Polsce.

Szybkość ładowania

Coraz częściej stacje ładowania, zwłaszcza te o dużych mocach (100-350 kW), umożliwiające naładowanie najnowszych modeli elektryków na 200 km dalszej jazdy w ciągu 15-25 min (w zależności od mocy ładowania), są stawiane na stacjach benzynowych bezpośrednio przy autostradzie. Na tle pozostałych państw UE wybija się Słowenia, gdzie na wszystkich stacjach benzynowych przy autostradach kierowcy znajdą szybkie ładowarki. To ułatwia podróż i oszczędza czas. Największe europejskie sieci ładowania, takie jak Ionity, Allego czy Fastned budują w takich miejscach po 3-6 ładowarek.

Dzięki temu, choć w tym roku po raz pierwszy widzieliśmy przy nich duży ruch i jednocześnie ładujące się np. cztery samochody elektryczne, to nigdzie na trasie nie musieliśmy jeszcze czekać w kolejce. Część stacji została też już rozbudowana względem ubiegłego roku i zamiast czterech ładowarek, w tym roku było ich już sześć. Nawet w wakacyjnym szczycie komunikacyjnym to wciąż wystarczające liczby.

Jak uzyskać dostęp od ładowarek? Jakie są koszty ładowania elektryka w trasie i domu? Jakie są źródła energii do samochodów? Ile kosztuje zakup i leasing „elektryka”? Jakie są dopłaty do samochodów elektrycznych? Czy elektryki są dla każdego? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl