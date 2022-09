Warzywoda: Polska elektromobilność rozwija się wolniej

Reklama

Jeżeli chodzi o elektromobilność i rozwój tej branży, to trzeba przyznać, że jesteśmy krajem drugiej prędkości to niestety widać. Ale to można wytłumaczyć także liczbą dostępnych pojazdów, jak i zapotrzebowaniem na tego typu transport. Inaczej to wygląda we Francji, Holandii czy Niemczech, a inaczej w naszym regionie – wskazuje Katarzyna Warzywoda, dyrektor ds. sprzedaży, członek zarządu Shell Polska.

W dalszej części rozmowy dyrektor Katarzyna Warzywoda tłumaczy, jakie są największe bariery rozwoju elektromobilności w Polsce i jak to wygląda w innych krajach.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.