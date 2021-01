Miesięczny abonament na takie samochody, jak Porsche 911 Carrera, BMW 750 XD, Audi A8 55TFS czy Mercedes AMG 53 to koszt rzędu 10 000 zł netto miesięcznie. Przy modelach w wersji podstawowej taka cena może być nawet o połowę niższa.

Na platformie Carsmile, za pośrednictwem której można wynająć lub wyleasingować samochód, pojawiło się niedawno sześć modeli Porsche. Aby jeździć sportowym autem kultowej niemieckiej marki, nie trzeba być jego właścicielem – wystarczy płacić miesięczny abonament. Wszystkie formalności związane z wynajmem można załatwić online, na ekranie smartfona. Ten przypadek skłania do zastanowienia, czy wynajmowanie aut luksusowych jest możliwe? Aby opłacać abonament wynoszący ok. 10 tys. zł netto miesięcznie, dochód na rękę w kwocie dwukrotnie wyższej od abonamentu może być niewystraczający, a firma leasingowa, która udziela finansowania na luksusowe auto, będzie bardzo uważnie przyglądać się naszym zarobkom.

W Polsce z aut luksusowych korzystają przede wszystkim właściciele firm. Zakładając, że użytkują oni samochód w tzw. trybie mieszanym, czyli na zarówno na cele służbowe, jak i prywatne, mogą odliczyć sobie połowę VAT-u, a także wyliczoną według proporcji część abonamentu zaliczyć w koszty. Przy samochodach drogich obowiązują co prawda limity odliczeń, ale i tak ciężar abonamentu będzie mniejszy niż przy wynajmie konsumenckim - mówi w rozmowie z MarketNews24 Łukasz Domański, prezes Carsmile.

Jeśli chcielibyśmy wynajmować sportowe Porsche, które ma być przeznaczone do ścigania się na torach, to raczej nie będzie to możliwe w abonamencie. Takie auto wymaga indywidualnej kalkulacji ubezpieczenia, a koszty jego serwisowania są nieprzewidywalne, przez co nie da się określić ceny abonamentu.

Ile kosztuje miesięczny abonament na Porsche? W przypadku umowy na 36 miesięcy i braku wpłaty własnej, miesięczny abonament na najtańszy dostępny na platformie carsmile model – Cayman 718 – wynosi 4885 zł netto, czyli 6009 zł brutto. Najwięcej, 9244 zł netto miesięcznie (11370 zł brutto), trzeba zapłacić za najniższą dostępną w Carsmile wersję Porsche Carrera.

- Praktycznie 5 tys. zł wolnych środków miesięcznie może nam zapewnić dostęp do samochodu klasy premium, gdy jest to podstawowy model, a jest to możliwe dzięki zmianom w usługach finansowych, które wprowadzone zostały w 2020 r. - mówi w rozmowie z MarketNews24 Łukasz Domański, prezes Carsmile. – To czy lepiej kupić auto na własność, czy zdecydować się na wynajem długoterminowy zależy w istotnym stopniu od tego, jak długo chcemy użytkować auto i jak często lubimy dla prestiżu zmieniać samochody.