Czym są kompetencje?

Kompetencje to odpowiednie kwalifikacje posiadane przez pracowników, na które składają się: wiedza, umiejętności oraz odpowiedzialność. Wszystko to pomaga w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Jako osobę kompetentną uważa się taką, która jest przeszkolona w danym zakresie, posiada odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie do pracy.



Jakie kompetencje wyróżniamy?

Do najważniejszych kompetencji zalicza się m.in.:

• wiedzę,

• kreatywność i innowacyjność,

• samodzielność,

• umiejętności praktyczne, doświadczenie,

• przedsiębiorczość,

• profesjonalizm,

• asertywność,

• kulturę osobistą,

• postępowanie w zgodzie z etyką,

• zdolności związane z komunikacją,

• odporność na stres.

Jak zdobyć nowe kompetencje?

Do zdobycia nowych kompetencji potrzebna jest wiedza, praktyka i czas. Nie zdobędziesz ich np. w tydzień, ale głównie dzięki regularnym ćwiczeniom i nauce. Każdy może rozwinąć nowe kompetencje, a można to zrobić poprzez:

• zdobywanie wiedzy – proces ten nie trwa tylko podczas nauki w szkole czy na uczelni wyższej. Profesjonalną wiedzę, niezbędną do rozwoju w obecnym miejscu pracy lub potrzebną do nowego miejsca zatrudnienia, możesz zdobywać już po zakończonym toku nauczania. W takiej sytuacji wiedzę zdobywasz wyłącznie dla własnych celów i to z dziedzin, które najbardziej Cię interesują lub przydadzą Ci się do pracy w nowej branży;

• szukanie nowych możliwości rozwoju – np. poprzez udział w kursach zawodowych, szkoleniach, treningach lub warsztatach;

• praktykowanie, wykorzystanie zdobytej wiedzy w prawdziwym życiu – w ten sposób najlepiej sprawdzisz zdobytą wiedzę, przećwiczysz umiejętności i odpowiednie zachowania wymagane w danym środowisku pracy oraz sprawdzisz czy taki rodzaj pracy lub stanowisko jest dla Ciebie. Dowiesz się również z czym radzisz sobie najlepiej, a co sprawia Ci największy problem i nad czym musisz jeszcze popracować.

Przykładowo, nowe kompetencje możesz rozwinąć podczas praktyk studenckich lub staży, gdzie nową wiedzę od razu testuje się w praktyce – w ten sposób człowiek najszybciej i najefektywniej przyswaja nowe zagadnienia i zdobywa umiejętności. Ciekawym rozwiązaniem są również szkoły policealne – niektóre kierunki pozwalają na wyuczenie się i zdobycie nowego zawodu nawet w przeciągu jednego roku! Podobnie w urzędach pracy, które często proponują osobom bezrobotnym uczestnictwo w kursach zawodowych. W taki sposób możesz skutecznie przebranżowić się i w krotkim czasie zdobyć odpowiednie kwalifikacje i zaświadczenia zawodowe.

Odpowiednich kompetencji nie zdobędziesz wyłącznie z książek – ważne jest rówież rozwijanie umiejętności praktycznych i zdobywanie doświadczenia. Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na otrzymanie wymarzonej pracy, którą znalazłaś/-eś np. na Pracuj.pl lub dasz sobie szansę na otrzymanie awansu.

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl.