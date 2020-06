"Po bardzo udanym dla nas roku 2019, z podobnym impetem wkroczyliśmy w 2020. Dowodem tego jest kolejne 16 tys. m2 podpisanych w naszych nieruchomościach. Dzięki naszym wysokiej jakości innowacyjnym rozwiązaniom biurowym odpowiadamy na potrzeby klientów również w trudnych czasach, oferując nowoczesne powierzchnie, społeczność biurową i atrakcyjny design" - skomentowała Country Manager Operations Poland Magdalena Kowalewska, cytowana w komunikacie.



Większość z tych kontraktów to przedłużenia bieżących najmów, natomiast jedna czwarta z łącznej sumy, to umowy nowe. Co więcej, umowy na ponad 5 tys. m2 zostały podpisane w kwietniu i maju, które były zdominowane przez kryzys związany z COVID 19, podano także.



Największy najemca Immofinanz w polskim portfelu firmy - Grupa Lux Med podjęła decyzję o wynajęciu dodatkowej powierzchni w mokotowskim myhive Park Postępu i podpisała umowę na łącznie ponad 750 m2. W gronie aktualnych klientów spółki, którzy przedłużając swoją umowę najmu również zwiększyli zajmowaną przez siebie powierzchnię, jest jedna z firm reprezentująca sektor IT oraz business consulting. Najemca ten aktualnie zajmuje w zlokalizowanym bezpośrednio przy stacji metra Wilanowska myhive IO-1, ponad 3,6 tys. m2, czytamy dalej.



"Bieżące prolongacje najmów podpisywane były w omawianym okresie w ramach całego stołecznego portfela Immofinanz, w tym także w EMPARK Mokotów Business Park. Firma wdrażająca systemy SAP - SNP Poland, najemca budynku Taurus będącego częścią tego kompleksu, przedłużyła swój kontrakt na powierzchni niemal 400 m2. W miesiącach kwietniu i maju, które stanowiły duże wyzwanie w kontekście regularnego prowadzenia działalności, Immofinanz nadal podpisywał umowy najmu, finalizując kontrakty na ponad 5 tys. m2, w tym pozyskując do portfela nowego najemcę - MVGM, firmę specjalizującą się w obszarze property managementu. MVGM wprowadzi się na powierzchnię niemal 950 m2, w położonym przy metrze Rondo Daszyńskiego, myhive Crown Point" - zakończono w informacji.



Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.



(ISBnews)