Gdzie jest najdrożej? Gdzie najtaniej? A gdzie ceny najbardziej poszły w górę? – odpowiedzi na ten pytania przynosi szczegółowa analiza danych za I kwartał br.

Jeśli zestawimy wszystkie rodzaje działek i ich powierzchnie, okaże się, że najdrożej jest w województwie mazowieckim, gdzie mkw. kosztuje średnio 218,2 zł, natomiast najtaniej w województwie lubuskim – 63,4 zł. To jednak zbiorcze zestawienie dla całego kraju, a przecież różnice w cenach wynikają nie tylko z lokalizacji działki, ale i jej całkowitej powierzchni.

Jeśli mowa o mniejszych działkach budowlanych, czyli tych o powierzchni od 800 mkw. do 2,5 tys. mkw., to i tutaj zestawienie otwiera województwo mazowieckie. Średnia cena mkw. ziemi wynosi 226,6 tys. zł. Listę zamyka z kolei woj. lubuskie – 70,8 zł za mkw. Bez zaskoczenia, jeśli spojrzeć na średnie ceny mkw. Podobnie zestawienie wygląda w przypadku działek średniej wielkości – między 2,5 a 5 tys. mkw. W woj. mazowieckim mkw. wart jest 182 tys. zł, a w woj. lubuskim – 56,8 zł, czyli ponad 3 razy mniej.

Zmiana pojawi się tylko dla działek największych, czyli tych o powierzchni między 5 a 10 tys. mkw. Najdrożej jest na Mazowszu, gdzie ceny ofertowe są na poziomie 168 za mkw. Najtaniej – w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie grunt kosztuje jedynie 38,5 tys. zł za mkw., czyli ponad 4 razy mniej. A to oznacza, że za tę samą cenę można mieć albo działkę o powierzchni 10 tys. mkw. na Kujawach, albo zaledwie 2,3 tys. mkw. gruntu na Mazowszu.

Co do zasady przyjmuje się, że im mniejsza działka, tym ceny mkw. będą większe. Jak to wygląda w szczegółach na przykładzie tego samego województwa? Weźmy dla przykładu woj. małopolskie. Za mkw. działki o powierzchni od 800 mkw. do 2,5 tys. mkw. – to jednocześnie najpopularniejsze zapytania ofertowe – trzeba zapłacić 149,1 zł, podczas gdy dla działek o powierzchni 2,5–5 tys. mkw. – 146,5 zł za mkw. A tych o powierzchni 5–10 tys. mkw. – 111,1 zł za mkw.