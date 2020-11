Już na wstępie warto zaznaczyć, że w III kwartale 2020 r. liczba inwestycji deweloperskich w stolicy zwiększyła się i wyniosła 333 projekty. Obecnie wg raportu ekspertów portalu RynekPierwotny.pl pt „Rynek mieszkaniowy w Warszawie – III kw. 2020” najwięcej z nich powstało na terenie Białołęki i Mokotowa, natomiast najmniej na Żoliborzu, Ochocie, w Wesołej i Rembertowie.

Jeśli chodzi o ilość dostępnych mieszkań na terenie całej Warszawy, zaobserwowano niewielki, wynoszący zaledwie 2 proc., wzrost podaży z 16 913 ofert (w II kw. 2020 roku) do 17 242 ofert (w III kw. 2020 roku). Bez wątpienia ogólny wzrost wystawionych na sprzedaż lokali miał związek z rosnącą liczbą mieszkań w takich dzielnicach jak Białołęka, Praga-Południe i Wola.

O zróżnicowaniu oferty stołecznych deweloperów mogą świadczyć oferowane metraże oraz średnie ceny mieszkań. W III kwartale 2020 roku największą średnią powierzchnię odnotowano na Wilanowie - 105 mkw, a najmniejszą na Pradze-Południe - 44 mkw. Natomiast najdroższe mieszkania można było kupić jak zwykle w Śródmieściu średnio za ok. 1 371 605 zł, natomiast najtańsze na Rembertowie za nieco ponad 346 000 zł.

Ceny w warszawskich dzielnicach

Wiele osób marzących o zakupie wymarzonych czterech kątów liczyło, że wprowadzony w marcu lockdown wpłynie na znaczne obniżki cen. Niestety tych w dalszym ciągu nie widać i jak na razie nic nie wskazuje na to, że ta sytuacja ulegnie zmianie.

Reklama

W porównaniu z poprzednim kwartałem ceny nowych mieszkań uległy niewielkiemu wzrostowi, wynoszącemu zaledwie 0,2 proc. Choć obecnie możemy mówić o stabilizacji na stołecznym rynku mieszkaniowym, to warto wspomnieć, że w ciągu roku średnia cena ofertowa 1 mkw. w stolicy wzrosła aż o 7,9 proc. (z 9 600 zł/mkw w III kw. 2019 r. do 10 365 zł/mkw. w III kw. 2020 r.).

W okresie lipiec - październik, największa podwyżka cen widoczna była na Bielanach (+4,9 proc.), które pod względem stawek - ponad 12 000 zł/mkw. możemy zaliczyć już do prestiżowych lokalizacji. Warto pamiętać, że ta określana mianem “zielonych płuc” stolicy dzielnica jest mocno zróżnicowana cenowo. Na koszty, jakie będziemy musieli ponieść za zakup nowego lokum, wpływa m.in. odległość inwestycji od stacji metra. Czy w III kwartale kupujący mogli liczyć na znaczne obniżki? Niestety, w żadnej z dzielnic nie odnotowano spadku cen ofertowych mieszkań o więcej niż 0,6 proc. Wpływ na to miał m.in. wzrost sprzedaży lokali o ok. 40 proc. jaki stołeczni deweloperzy odnotowali w okresie IV - VI 2020.

Najdroższe i najtańsze dzielnice

Już od kilku kwartałów dzielnicą, która systematycznie zwiększa swoje znaczenie na rynku mieszkaniowym w Warszawie jest Wawer.

Bez wątpienia na wzrost znaczenia tańszych dzielnic, ma wpływ bardziej restrykcyjna polityka banków. Dla przypomnienia chodzi zarówno o wzrost wymagań dotyczących wysokości wkładu własnego, w niektórych instytucjach nawet do 30 procent depozytu, a także wykluczenie niektórych branż uznawanych za ryzykowne, jak np. turystyka czy branża eventowa.

Osoby szukające tańszego mieszkania powinny przygotować się na to, że w Warszawie najniższa średnia cena ofertowa wynosi już ponad 7 tys. zł/mkw. Do najbardziej atrakcyjnych cenowo dzielnic należą Wesoła (7172 zł/mkw.), Białołęka (7715 zł/mkw.), Rembertów (7706 zł/mkw.) oraz wspomniany wyżej Wawer (7939 zł/mkw.).

Najdroższą stołeczną dzielnicą bez zmian pozostaje Śródmieście (17 654 zł/mkw.). Na podium znalazły się również Wola (14 299 zł/mkw.) i Ochota (13 933 zł/mkw.).

Oferta stołecznych deweloperów

Deweloperzy starają się dostosować ofertę do gustów i potrzeb swoich klientów, dlatego na stołecznym rynku mieszkaniowym niezmiennie dominują mieszkania dwu- i trzypokojowe o powierzchni do 60 mkw.

Osoby szukające swojego pierwszego lokum oraz inwestorzy powinni zainteresować się ofertą kawalerek i małych mieszkań dwupokojowych na Rembertowie oraz Pradze-Północ, gdzie ich ilość zdecydowanie wyróżnia się na tle całej oferty stołecznych deweloperów. Najmniejsza ich oferta znajduje się z kolei na Żoliborzu, Ochocie i Wilanowie, gdzie zwłaszcza w ostatniej wspomnianej dzielnicy dominują duże metraże.

Co warto odnotować, średni metraż różni się w zależności od dzielnicy. Największe mieszkania mają do dyspozycji osoby chcące zamieszkać na Wilanowie - ok. 105 mkw., z kolei nabywcy poszukujący mniejszych nieruchomości z pewnością znajdą idealne lokum na Pradze-Północ i w Rembertowie, gdzie średnia powierzchnia wynosi kolejno 44 mkw. i 46 mkw.

Informacja prasowa przygotowana na podstawie raportu eksperckiego “Rynek mieszkaniowy w Warszawie — III kw. 2020 r.” udostępnionego przez analityków portalu RynekPierwotny.pl.