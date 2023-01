Ceny mieszkań, domów i działek budowlanych. Sprawdź najnowszy raport

1/7 – Najnowsze dane wyraźnie pokazują, że w miastach wojewódzkich najczęściej i najmocniej spadały ceny największych mieszkań. Zaobserwowaliśmy to w 12 z 18 analizowanych lokalizacji. Sprzedaż 4-pokojowego lokum w dobie drogich kredytów jest bardzo trudna, dlatego właściciele coraz częściej godzą się na obniżenie swoich oczekiwań finansowych. W Szczecinie, Toruniu i Białymstoku było to nawet około 8 proc., a w Olsztynie ponad 6 proc. To wyraźna zmiana, ponieważ przy poprzednim odczycie po III kw. 2022 r. spadki cen największych mieszkań były nieliczne – zauważa Alicja Palińska z działu analiz Nieruchomosci-online.pl.