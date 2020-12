Luksusowe Trójmiasto

Zgodnie z raportem JLL Polska, Trójmiasto jest czwartym największym w Polsce rynkiem mieszkaniowym, z liczbą 8,5 tys. sprzedawanych mieszkań rocznie. Dynamiczny rozwój metropolii i jej infrastruktury, całoroczny dostęp do nadmorskiej natury, pełen wachlarz atrakcji kulturalnych i sportowych oraz nowoczesne centrum biznesowe Gdańska ściągają nad morze kupujących z całej Polski. Rośnie też popyt na rynek apartamentów premium. Zgodnie z raportem KPMG, łączny dochód brutto osób bardzo bogatych mieszkających

w województwie pomorskim wynosi prawie 7 miliardów zł, co jest 4 wynikiem w skali kraju. Bardzo często ten kapitał jest inwestowany właśnie w luksusowe nieruchomości, których powstaje tu coraz więcej. Jak podaje JLL, pod względem średnich cen mieszkań w ofercie deweloperskiej, Trójmiasto zajmuje już 2 miejsce w Polsce (po Warszawie). Przeciętna cena ofertowa mieszkań w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła tu o 38%.

Lokalizacja wciąż na pierwszym miejscu

Jak podaje KPMG, nabywcy apartamentów premium zwracają uwagę przede wszystkim na lokalizację nieruchomości, która powinna dawać poczucie prestiżu, ale też wygodę. Młyny Gdańskie, osiedle budowane przez Allcon Osiedla, powstają przy ul. Malczewskiego w dzielnicy Siedlce. To już trzecia inwestycja Allcon na Siedlcach i kolejna, która znacząco przyczynia się do rewitalizacji tej atrakcyjnej ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Śródmieścia części miasta. Położenie budynków na nasłonecznionym wzgórzu gwarantuje pocztówkowy widok na panoramę miasta. Można stąd dojść spacerem do zabytkowego Starego Miasta ze słynną fontanną Neptuna i innymi atrakcjami. Wystarczy kilka minut, by dojechać do galerii handlowych, restauracji, kina, Teatru Wybrzeże czy Opery Bałtyckiej.

Reklama

W pobliżu nie brakuje sklepów i usług, a wszystkie atrakcje miasta są na wyciągnięcie ręki.

Z drugiej strony, lokalizacja Młynów Gdańskich, zapewnia przyszłym mieszkańcom ciszę, spokój i prywatność. Otoczenie zieleni i oddalenie od głośnego Śródmieścia sprawiają, że dominującym dźwiękiem na osiedlu będzie szum drzew i wody.

Inspiracja historią

Początki Siedlec sięgają XV wieku. Ze względu na korzystne położenie, obszar ten był szybko zasiedlany. Pod względem zabudowy to jedna z najbardziej urozmaiconych dzielnic Gdańska. Znajdziemy tu zarówno piękne kamienice z początku XX wieku, neogotyckie, strzeliste gmachy, budynki modernistyczne, jak i współczesne osiedla. Nie brakuje też parków i miejsc do spacerów. Architekci Młynów Gdańskich zainspirowani historycznymi młynami siedleckimi, tutejszym potokiem oraz wiśniowymi sadami i ogrodami, stworzyli projekt, który oddaje wyjątkowy klimat dawnych Siedlec. To właśnie historia opowiedziana współczesną architekturą buduje wyjątkowość Młynów Gdańskich i wyróżnia je na tle innych, podobnych do siebie inwestycji. Charakterystyczna fasada budynków nawiązuje do szachulcowych elewacji zabytkowych zabudowań z sąsiedztwa. Hołd dla siedleckich młynów i ogrodów został wyrażony w rozbudowanej przestrzeni zielonej osiedla. Architekci zaplanowali wewnętrzny dziedziniec z ozdobnymi krzewami i drzewami, gdzie mieszkańcy mogą odpoczywać i integrować się na świeżym powietrzu. Powstaną tam także ścieżki spacerowe i kaskada wodna z unikalnym, specjalnie zaprojektowanym na potrzeby osiedla kołem młyńskim.

Komfort nie tylko w mieszkaniu

Wysoki standard inwestycji potwierdza też długa lista udogodnień. Mieszkańców witać będzie elegancka, reprezentacyjna strefa wejścia, zaprojektowana na wzór historycznej bramy. Inwestor planuje też przygotowanie prywatnej strefy rekreacyjno-klubowej z naturalnie oświetloną salą do ćwiczeń, salą klubową, strefą dla dzieci oraz zewnętrznym placem wypoczynkowym. Powstaną podziemne hale garażowe z komórkami lokatorskimi i boksami na akcesoria oraz stacja szybkiego ładowania aut elektrycznych. Teren osiedla wyposażony będzie w oświetlone ciągi piesze oraz dojazd do podziemnych parkingów. Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewni portiernia z ochroną 24 godziny na dobę, monitoring oraz kontrola dostępu. Wyjątkową przestrzenią na osiedlu będzie przestronny, wewnętrzny dziedziniec. Składa się on z aż trzech, kaskadowo ułożonych placów.