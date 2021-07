Według dyrektora działu wynajmu powierzchni biurowych JLL Piotra Kamińskiego, na ogólne wyniki rynku biurowego w Warszawie wpłynęły obostrzenia w gospodarce oraz kontynuacja hybrydowego modelu pracy.

"Aktywność deweloperów w Warszawie jest najniższa od 11 lat, jak też wolumen najmu. Pomimo rejestrowanego w danych spowolnienia i ostrożnej postawy jego uczestników, widzimy wzrost aktywności najemców w procesach biurowych i zainteresowanie zarówno ze strony firm nieobecnych w Polsce, jak i tych planujących rozszerzać tu swoją działalność" - powiedział Kamiński, cytowany w informacji.

Jak wskazał, dotyczy to szczególnie sektora nowoczesnych usług dla biznesu, nowoczesnych technologii czy farmaceutyki. "Ze względu na dłuższy czas inercji rynku zainteresowanie to przełoży się na konkretne wolumeny najmu w nieco dłuższej perspektywie" - ocenił.

Z danych JLL wynika, że w I półroczu 2021 r. najemcy podpisali w Warszawie tradycyjne umowy najmu na niecałe 250 tys. mkw.

"Oznacza to, że całkowity wolumen z I półrocza jest o 26 proc. niższy, niż w tym samym okresie w 2020 r. (kiedy to rynek miał do czynienia ze znakomitym I kwartałem)" - czytamy w analizie firmy. "60 proc. zapotrzebowania na biura w pierwszych sześciu miesiącach przypadło na Centrum i COB - Centralny Obszar Biznesu" - dodano.

Dyrektor działu badań i doradztwa w JLL Mateusz Polkowski dodał, że "obecnie najemcy ostrożnie podchodzą do decyzji związanych z zapotrzebowaniem na biura".

Jego zdaniem "niektórzy decydują się na przedłużenie umowy na krótki okres, czekając na powrót do normalności przed podjęciem długoterminowych zobowiązań".

Jak wskazał, największe umowy najmu w tym roku zawierały podmioty publiczne i spółki Skarbu Państwa, które w znacznie mniejszym stopniu wprowadzają model pracy hybrydowej, niż korporacje.

Według JLL do największych transakcji najmu w tym roku należały renegocjacja umowy na 20 tys. 600 mkw w budynku Senator (poufny najemca), przednajem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 11 tys. 300 mkw w Widok Towers, umowa przednajmu Zarządu Transportu Miejskiego w Fabryce PZO na 9 tys. 800 mkw, odnowienie umowy Johnson & Johnson na 7 tys. 500 mkw w Wiśniowym Business Park i renegocjacja umowy na 7 tys. 500 mkw przez Credit Suisse w Atrium 2.

W raporcie firma wskazała, że w I półroczu 2021 r. widoczne było spowolnienie dynamiki wzrostu liczby ofert podnajmów w Warszawie. "Obecnie na stołecznym rynku biurowym dostępne jest 120 tys. mkw tego typu przestrzeni" - podano.

JLL poinformowało, że w II kw. 2021 r. w związku z luzowaniem obostrzeń sanitarnych zaobserwowano wyraźny wzrost zainteresowania najemców powierzchniami elastycznymi.

"Przeciętne obłożenie biur flex w centralnych dzielnicach Warszawy zbliżyło się do poziomów sprzed pandemii, przekraczając niekiedy nawet 90 proc." - czytamy w raporcie. "Wiele firm traktuje dziś takie biura jako alternatywę dla najmu tradycyjnego, korzystając z elastyczności zarówno w kontekście czasu trwania umowy, jak i liczby zajmowanych stanowisk pracy" - dodano.

W I poł. 2021 r. na rynek dostarczono 10 budynków o łącznej powierzchni 226 tys. 400 mkw. Jak poinformowała firma, do największych nowych inwestycji należą Warsaw Unit (59 tys. 300 mkw), Skyliner (48 tys. 500 mkw) i Generation Park Y (44 tys. mkw). Według JLL do końca roku nowa podaż sięgnie łącznie powierzchni 370 tys. mkw.

Na koniec czerwca poziom pustostanów wzrósł do 12,5 proc. (13,8 proc. w strefach centralnych i 11,4 proc. poza centrum), co stanowi wzrost o 4,6 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym - podano.

Według JLL w I półroczu 2021 r. wartość transakcji inwestycyjnych, których przedmiotem były nieruchomości biurowe, sięgnęła 800 mln euro w całej Polsce, z czego 425 mln euro przypadło na Warszawę. (PAP)