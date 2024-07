Majowy i czerwcowy spadek sprzedaży mieszkań, przesunięcie deklarowanego na lipiec nowego rządowego programu mieszkanie #naStart – sprawiło, że nie tylko wyhamowała sprzedaż nowych mieszkań, ale i przystopował systematyczny wzrost ich cen. Czy to dlatego w ofertach sprzedażowych deweloperów na rynku pierwotnym więcej atrakcyjnych zachęt niż zwykle?

Odpowiedź twierdzącą na to pytanie zdają się potwierdzać wyniki sondy przygotowanej przez serwis nieruchomości dompres.pl.

Mieszkanie w letniej promocji 2024: obniżki cen, ale tylko sezonowe

Jak tłumaczy Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home, w ostatnich dwóch miesiącach na polskim rynku nieruchomości obserwujemy niewielki spadek cen ofertowych mieszkań. Jest to zjawisko, które może być wynikiem kilku czynników, takich jak wzrost podaży nowych inwestycji deweloperskich i rosnącej zdolności kredytowej gospodarstw domowych będąca w dużej mierze efektem wyższych płac – tłumaczy ekspertka.

– Chociaż spadek cen nie jest znaczący, daje on pewne nadzieje na większą dostępność mieszkań dla osób planujących zakup nieruchomości. Deweloperzy, dostrzegając zmieniające się warunki rynkowe coraz częściej decydują się na wprowadzanie promocji oraz dodatkowych udogodnień, aby przyciągnąć klientów – tłumaczy ekspertka.

– Na szczególne warunki zakupu mieszkania mogą liczyć klienci zainteresowani naszą, najnowszą inwestycją Fabrica Ursus. Dzięki własnym źródłom finansowania możemy zaproponować nabywcom wybrane lokale w wysokim standardzie w cenie od 13 tys. zł za mkw. Oferujemy przestronne i starannie wykończone wnętrza, duże balkony, komfortową przestrzeń wspólną i industrialny design z historycznymi elementami dawnej fabryki Ursus wkomponowanymi w zabudowę mieszkaniową – informuje Mariola Żak.

Podobnego zdania co do sytuacji na rynku jest Tomasz Kaleta, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i marketingu w Develii, osłabienie popytu przy rosnącej podaży mieszkań może rodzić presję do obniżek cen, warto jednak podkreślić, że sytuacja w poszczególnych miastach jest diametralnie różna.

Na największych rynkach, takich jak Warszawa i Kraków oferta jest wciąż niższa od tej w poprzednich latach, podczas gdy w Łodzi i Poznaniu jej wielkość bije kolejne rekordy.

Tym samym nie spodziewałbym się istotnych obniżek cen mieszkań. Przy obecnych kosztach budowy deweloperzy prędzej wstrzymają podaż, podobnie jak to miało miejsce po wybuchu wojny z Ukrainą w 2022 roku – mówi Tomasz Kaleta.

Równie sceptycznie do trwałej obniżki cen mieszkań podchodzi Agnieszka Majkusiak, dyrektor sprzedaży Atal.

– Jeśli już stosujemy narzędzia promocyjne, przede wszystkim są to elastyczne harmonogramy płatności, dostosowane do potrzeb klienta – informuje Agnieszka Majkusiak.

Promocje u deweloperów: u niektórych nie tylko letnie i sezonowe

Na inną deweloperską strategię promocyjną w zakresie sprzedaży nowych mieszkań wskazuje Piotr Ludwiński, dyrektor Sprzedaży w Archicom.

– Organizujemy programy promocyjne, których wprowadzenie poprzedzają obserwacje otoczenia rynkowego oraz szereg analiz wewnętrznych i makroekonomicznych. Dzięki temu sporządzona oferta odpowiada na najważniejsze potrzeby potencjalnych klientów. W okresie letnim mogą liczyć oni na szereg atrakcyjnych akcji promocyjnych i możliwości do zmniejszenia ostatecznego kosztu nieruchomości – mówi ekspert.

Jak tłumaczy Piotr Ludwiński, w ramach specjalnej promocyjnej oferty, każdy klient decydujący się na zakup nieruchomości z naszego portfolio ma niepowtarzalną szansę na wygranie luksusowego samochodu. Dotyczy ona ograniczonej puli wybranych projektów z Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Łodzi i Poznania.

– Oferujemy klientom również opcję wspierającą podjęcie decyzje o zakupie – m.in. płatność 20/80, czyli 20 proc. kwoty w momencie podpisania umowy, a pozostałe 80 proc. przy odbiorze mieszkania, a także zwolnienie z opłat czynszowych przez okres pięciu lat – informuje deweloper.

– Proponujemy również wsparcie w spłacie kredytu do czasu zakończenia budowy zarezerwowanego mieszkania lub lokale zrealizowane pod klucz, gotowe do wprowadzenia. W naszych inwestycjach zlokalizowanych w całej Polsce dostępne są również nieruchomości w obniżonych cenach, oferowane w ramach akcji Okazje do kwadratu. Poszczególne promocje obejmują wybrane mieszkania – dodaje Piotr Ludwiński.

Podobną strategię ma największy polski deweloper – J.W. Construction.

Nie mamy w zwyczaju planowania promocji z dużym wyprzedzeniem. Pojawiają się one raczej spontanicznie, w ramach optymalizacji działań sprzedażowych w danych inwestycjach – wyjaśnia Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w tej spółce.

– Na ten moment letnie promocje realizowane są w inwestycjach Osiedle Kościuszki w Chorzowie oraz Nad Odrą w Szczecinie, gdzie pokrywamy koszty aktu notarialnego za przyszłych właścicieli mieszkań. To udogodnienie, które może obniżyć początkowe koszty zakupu nieruchomości – informuje Magłorzata Ostrowska.

Ponadto zapowiada, iż promocje będą także czekać na pierwszych klientów naszych premierowych inwestycji, na przykład Zielonego Lewandowa na warszawskiej Białołęce, w której sprzedaż ruszy prawdopodobnie jeszcze w lipcu.

Promocja na mieszkania: ściśle letnia

Marek Starzyński, dyrektor ds. Sprzedaży, Okam Capital koncentruje się tylko na promocjach wakacyjnych.

– Spośród wakacyjnych ofert specjalnych mamy przygotowane dwie, jedną dla klientów inwestycji Strefa Progress w Łodzi oraz drugą dla klientów pierwszego etapu Cityflow w Warszawie -mówi deweloper.

– W ofercie specjalnej dla Strefy Progress w Łodzi ceny mieszkań dwupokojowych zaczynają się od 390 tys. zł a rabaty sięgają nawet do 50 000 zł. Oferta specjalna dla Cityflow obejmuje rabatowanie miejsc garażowych o 50 procent – dodaje Marek Starzyński.