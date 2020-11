Mieszkania, a raczej ich utrzymanie, to źródło najszybciej rosnących cen składających się na inflację w Polsce – wynika z najnowszej publikacji GUS. Na ten cel wydawaliśmy w październiku o 7,5% więcej niż przed rokiem. Jest to wzrost ponad dwa razy szybszy niż ogólny poziom inflacji oszacowany przez GUS w tym samym okresie na 3,1%. Wolniej niż utrzymanie mieszkania drożeją nawet dobra i usługi zgrupowane w takich kategoriach jak zdrowie (5,1%), edukacja (5,8%) czy restauracje i hotele (5,1%).

A co to wszystko oznacza w praktyce? A no to, że statystyczna trzyosobowa rodzina wydała w październiku 967 zł na takie rzeczy jak utrzymanie, ogrzewanie czy wyposażenie mieszkania – wynika z szacunków HRE Investments. To o 55 złotych więcej niż rok temu.

Polskie śmieci drożeją najszybciej w Europie

Na te podwyżki kosztu utrzymania i prowadzenia domu składa się wiele elementów. Dane GUS pokazują, że w ciągu ostatniego roku właściwie taniał tylko gaz (o ponad 4%). Z drugiej strony najmniejsze podwyżki urząd zanotował w przypadku środków czystości, mebli, dekoracji, oświetlenia i AGD. Poważniejsze podwyżki (ponad 4-proc.) zobaczyliśmy za to w przypadku rachunków za wodę, kanalizację. Podobnie rosły też stawki czynszu, przy czym tu przede wszystkim chodzi o stawki stosowane przez gminy. Mocno, bo o prawie 8% zdrożały usługi związane z prowadzeniem domu (np. usługi złotych rączek czy sprzątaczek), a rachunki za prąd poszły do góry prawie o 12%.

W tym wszystkim najbardziej szokujące jest to co się dzieje z opłatami za wywóz śmieci. Te w ciągu roku poszły do góry o ponad połowę, a po zapowiedziach niektórych włodarzy miast już wiemy, że to nie koniec podwyżek. Jest to o tyle szokujące, że rodzime wzrosty opłat z wywóz śmieci są najwyższe w Europie – sugerują dane Eurostatu.

Jak oszacowaliśmy wydatki 3-osobowej rodziny?

Prezentowane przez nas szacunkowe koszty utrzymania opierają się o informacje na temat inflacji publikowanej w cyklu miesięcznym przez GUS. Dzięki temu wiemy jak zmieniają się ceny poszczególnych dóbr i usług związanych z utrzymaniem, wyposażeniem i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Niezbędnym źródłem danych są jednak też informacje na temat wydatków 3-osobowych gospodarstw domowych. Te niestety publikowane są jedynie raz w roku i przez to konieczne jest dokonywanie okresowych korekt naszych szacunków.

Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments