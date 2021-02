Duże wzrosty odnotowaliśmy jedynie w Sosnowcu (+15 proc.). Należy jednak dodać, że w ostatnich trzech miesiącach stawki były już dość stabilne. W tym okresie warte odnotowania wahania pojawiły się jedynie w Sosnowcu (+5 proc.) i Gdyni (-6 proc.). W tym ostatnim mieście koszty najmu spadły już poniżej wysokości raty kredytu. Z kolei w Częstochowie i Sosnowcu najbardziej opłaca się przenieść z mieszkania najmowanego do własnego. Najem jest bowiem o ok. 380 zł droższy od raty kredytu.

Od momentu rozpoczęcia pandemii stawki najmu w badanych przez nas 15 miastach spadły średnio o 3,8 proc. Spadki odnotowaliśmy w 13 miastach, a tylko w dwóch koszt najmu wzrósł. Jednym z nich jest wspomniany wcześniej Sosnowiec (+15%), w którym w ostatnich miesiącach bardzo wzrosła aktywność na rynku nieruchomości. Drugim jest Łódź, gdzie najem zdrożał, ale tylko minimalnie bo o 1,3 proc. W ostatnich trzech miesiącach sytuacja jednak się stabilizuje. Niewielkie spadki i niewielkie wzrosty znoszą się wzajemnie i średnia niemal się nie zmieniła od października 2020 r.

Koszty najmu w styczniu 2021 r.

Mniej ogłoszeń o wynajmie

W styczniu odnotowaliśmy 20 481 nowych ogłoszeń dotyczących wynajęcia mieszkania. To o 10% mniej niż przed rokiem i aż o 36% mniej niż w październiku 2020 r., kiedy nowododanych ogłoszeń było rekordowo dużo (32 040). Nie znamy niestety dokładnych przyczyn tego spadku. Może to wynikać z tego, że część mieszkań po okresie przestoju znalazło najemców, albo wręcz przeciwnie - zostały wycofane z rynku najmu np. poprzez sprzedaż lub w celu remontu, co mogłoby zwiększyć atrakcyjność lokalu.

Koszt najmu wciąż wyższy niż rata kredytu

Mimo, że najem staniał, to miesięczny koszt zwykle jest wyższy niż rata kredytu na takie samo mieszkanie. Raty bowiem również spadły dzięki obniżkom stóp procentowych. W 15 badanych przez nas miastach średnio różnica wynosi 200 zł miesięcznie. Przeprowadzka do własnego lokalu najbardziej opłaca się w Częstochowie, Sosnowcu i Katowicach, gdzie oszczędność z przeprowadzki do własnego mieszkania wynosi odpowiednio 382 zł, 374 zł i 348 zł miesięcznie. Wśród badanych miast jedynie w Krakowie i Gdyni rata jest nieco wyższa od przeciętnej stawki najmu. W Toruniu i Gdańsku najem jest nieco droży od raty, ale różnica jest niewielka.

Porównanie kosztów najmu i raty kredytu

Rentowność najmu wielokrotnie wyższa niż lokaty

Choć stawki najmu istotnie spadły w okresie pandemii, to wciąż przynoszą znacznie wyższe zyski niż lokaty bankowe. Według NBP średnie oprocentowanie lokat, które założono w grudniu 2020 r. wyniosło 0,51%. Po odliczeniu podatku daje to 0,41% netto. Dla porównania średnia rentowność wynajmu mieszkania o powierzchni 50 m2 , po uwzględnieniu podatku i wszystkich kosztów, wynosi 4,3% netto w sytuacji jeśli jest ono zamieszkane przez 12 miesięcy w roku. Jeśli jest to 11 miesięcy w roku to rentowność spada do 3,8%. W skrajnym przypadku, gdy mieszkanie przez pół roku stoi puste to rentowność wynosi 1,3%. I tak jest więc 3-krotnie wyższe niż przeciętnej lokaty i dodatkowo rośnie jego wartość, gdyż ceny mieszkań rosną mimo pandemii.

Rentowność netto inwestycji w mieszkanie

Jak to policzyliśmy?

Wyliczenia sporządzono na podstawie 20 436 ogłoszeń najmu oraz 40 591 ogłoszeń sprzedaży mieszkań (unikalnych, czyli z pominięciem duplikatów). Podana wyżej liczba 20 481 wszystkich ogłoszeń najmu zawiera dodatkowo 45 dotyczących Radomia, który został odrzucony. Publikujemy tylko wyniki, gdy liczba ogłoszeń jest nie mniejsza niż 100. Powyższa analiza dotyczyła mieszkań występujących w ogłoszeniach internetowych z okresu od 01 do 31 stycznia 2021 r.

Rentowność netto, to zysk właściciela mieszkania na wynajem, ale już po uwzględnieniu wszystkich kosztów. Przy zakupie lokalu są to: prowizja pośrednika (3%), podatek od czynności cywilnoprawnych (2%), taksa notarialna oraz odświeżenie używanego lokalu i zakup mebli. W trakcie trwania wynajmu od uzyskanych przychodów odliczyliśmy czynsz, koszt ubezpieczenia mieszkania (0,1% rocznie), koszty zarządcy zajmującego się sprawami wynajmu (10% przychodu), podatek ryczałtowy (8,5%) oraz nakłady na odświeżenie lokalu co 10 lat oraz co 3 lata drobne naprawy.