Według danych redNet Property Group i CBRE, w I kw. 2021 r. zaobserwowano wzrost popytu na mieszkania w Warszawie. Sprzedano ponad 6,7 tys. mieszkań, czyli o niemal 30 proc. więcej niż w poprzednim kwartale i ponad 21 proc. więcej niż rok temu.

Mieszkania w Warszawie: średnia cena za metr kwadratowy

Średnia cena ofertowa mieszkań wyniosła 10656 zł za mkw., czyli o 1,5 proc. mniej niż w poprzednim kwartale, ale o 8,1 proc. więcej niż rok temu. Jak oceniono w analizie, utrzymywanie się tak wysokiego popytu w sytuacji ograniczonej podaży może skutkować dalszym wzrostem cen, zwłaszcza, że rosną koszty ponoszone przez deweloperów.

"Popyt na warszawskim rynku mieszkaniowym nawet w pandemii ma się świetnie. Mimo wzrostów cen zainteresowanie lokalami jest na wysokim poziomie, co wynika m.in. z niskich stóp procentowych, powodujących coraz niższe zyski z lokat i innych form inwestowania o niewielkim ryzyku. Konsumenci poszukują sposobów na ulokowanie i ochronę kapitału, obawiając się skutków inflacji, a mieszkania, mimo wynikającego z pandemii mniejszego zainteresowania najmem, wciąż uważane są za stabilną inwestycję, zwłaszcza na tle innych dostępnych opcji" - skomentowała ekspertka w dziale mieszkaniowym CBRE Agnieszka Mikulska.

Ceny będą nadal rosnąć

Jej zdaniem, coraz bardziej realna perspektywa zakończenia pandemii będzie jeszcze wspierać popyt, a to oznacza, że w kolejnych miesiącach możemy obserwować dalszy wzrost cen. Jak dodała, zagrożeniem dla rozwoju rynku są natomiast problemy z dostarczeniem nowej podaży w cenach akceptowalnych dla nabywców.

Z analizy wynika, że przez ostatnie pięć lat tylko w trzech kwartałach sprzedaż mieszkań w Warszawie była wyższa niż ta odnotowana w I kw. 2021 r. Co więcej, w pierwszym kwartale 2021 r. odnotowano zaledwie 61 rezygnacji z zakupionych już mieszkań - podkreślono.

Jak podano, w I kw. 2021 r. do sprzedaży wprowadzono 60 nowych inwestycji lub ich etapów, z łączną liczbą 4,3 tys. lokali mieszkalnych, czyli o 16 proc. więcej niż w ostatnim kwartale 2020 r. Pomimo wzrostu kwartał do kwartału był to trzeci najniższy kwartalny wynik, odnotowany w ostatnich pięciu latach - zauważono w analizie.

Nowa podaż zasiliła ofertę w 14 dzielnicach. Największym zainteresowaniem deweloperów cieszyły się Włochy i Białołęka, natomiast na Ochocie i Żoliborzu, w Wesołej i Rembertowie nie pojawiły się żadne nowe inwestycje - podano.