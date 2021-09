Według GUS w pierwszym półroczu 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost liczby (8 proc.) i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania (o 16,1 proc.) Spadła natomiast powierzchnia budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.

Reklama

Z danych Urzędu wynika, że przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 95,0 mkw. (w pierwszych dwóch kwartałach 2020 roku było to 89,0 mkw.). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 137,7 mkw., natomiast w budynkach wielorodzinnych – 52,7 mkw.

Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 143 mkw. powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 63,2 mkw., natomiast mieszkania liczone łącznie w pozostałych formach budownictwa (tj. spółdzielczym, komunalnym, społecznym czynszowym oraz zakładowym) – 50,6 mkw. - podano.

Dodano, że I połowie 2021 r. oddano do użytkowania 51,5 tys. nowych budynków mieszkalnych, tj. o 24,9 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Budynki jednorodzinne stanowiły 97,4 proc. wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych (2,6 proc.) wybudowano 48 proc. wszystkich mieszkań ulokowanych w nowych budynkach mieszkalnych.

GUS podał, że w budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,5 proc. nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania. Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (65,6 proc.) i jednokondygnacyjnych (29,3 proc.), w których znalazło się odpowiednio 36,2 proc. i 14,8 proc. ogółu przekazanych do użytku mieszkań. Z kolei w budynkach o trzech i więcej kondygnacjach (5,1 proc. nowych budynków) usytuowanych zostało 49 proc. mieszkań.

Według GUS do końca czerwca 2021 r. rozpoczęto budowę 144,6 tys. mieszkań, tj. o 44,6 tys. mieszkań (44,6 proc.) więcej niż rok wcześniej. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 37,5 proc. ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 60,7 proc. Pozostałe mieszkania miały spółdzielczą, komunalną i społeczną czynszową formę budownictwa.

Dodano, że w omawianym okresie wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 171,9 tys. mieszkań, tj. o 49,6 tys. mieszkań (40,5 proc.) więcej niż przed rokiem, z czego 98,4 proc. realizowane będzie w nowych budynkach mieszkalnych.

Z danych GUS wynika, że wodociąg z sieci posiadało 91,6 proc., a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 77,6 proc. mieszkań oddanych do użytkowania (pozostałe lokale mieszkalne były podłączone do lokalnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej). W gaz z sieci wyposażonych było 40,9 proc. mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 33,6 proc. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 34,1 proc. mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 41,9 proc. wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 17,4 proc. w kotły/piece na paliwo stałe, a 6,6 proc. w pozostałe rodzaje ogrzewania).

Urząd podał, że w I półroczu 2021 roku przekazano do eksploatacji 11,4 tys. nowych budynków niemieszkalnych oraz rozbudowano 1,2 tys. Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 7,0 mln mkw., tj. o 15,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2020roku.

Wyjaśniono, że pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (44,2 proc.). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (20,7 proc.) oraz budynki handlowo-usługowe (13,1 proc.).