Według raportu REDNET Consulting, na koniec III kw. 2021 r. w ofercie mieszkaniowej w Warszawie pozostawało 11 499 lokali, co jest drugim najniższym wynikiem od 2015 r., z czego 1 432 stanowiły mieszkania gotowe (12,5 proc.). Względem II kwartału br. odnotowano wzrost oferty mieszkań o 197 sztuk (+1,70 proc.), natomiast względem III kwartału 2020 r. zaobserwowano spadek oferty o 27,4 proc. (mniej o 4 350 mieszkań).

Reklama

W minionym kwartale w stolicy sprzedano 4 016 mieszkań, o 2 035 lokali mniej niż kwartał wcześniej (-33,6 proc.). Udział dzielnic lewobrzeżnych w sprzedaży mieszkań w Warszawie w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrósł i osiągnął poziom 67,3 proc. Spośród dzielnic, w których sprzedaż przekroczyła 100 mieszkań największy kwartalny wzrost popytu odczuła jedynie dzielnica Ursus (+21 szt.). Największy spadek odnotowano na Mokotowie (-462 szt.) i Białołęce (-438 szt.).

W III kw. 2021 r. w Warszawie do sprzedaży wprowadzono 48 nowych inwestycji lub ich etapów z łączną liczbą 4 215 lokali mieszkalnych. Nowa podaż zasiliła ofertę 12 dzielnic, z czego najwięcej mieszkań wprowadzono do sprzedaży w Ursusie, na Białołęce i we Włochach.

Średnia cena ofertowa na koniec września 2021 r. wyniosła w stolicy 12 325 zł na mkw, co oznacza wzrost o 10,88 proc. rok do roku oraz 1,16 proc. kwartał do kwartału. Największe roczne wzrosty średniej ceny ofertowej mieszkań pozostających w ofercie odnotowano w dzielnicach: Wesoła, Ursynów, Żoliborz i Rembertów. Spadku średniej ceny mieszkań pozostających w ofercie nie odnotowano w żadnej warszawskiej dzielnicy – podano w raporcie.

Jak skomentował prezes zarządu redNet 24 Robert Chojnacki, w ostatnich kwartałach popyt znacząco wyprzedził podaż mieszkań, co sprawia, że oferta lokali deweloperskich zarówno w Warszawie, jak i innych regionach kraju stale maleje. Zaznaczył, że w III kw. br. odnotowano drugą najniższą ofertę mieszkaniową od 2015 r., spadła też znacząco sprzedaż osiągając wartość 4026 lokali. "Warto jednak zaznaczyć, iż w poprzednich dwóch kwartałach obserwowano bardzo wysoką sprzedaż, odpowiednio 6 751 mieszkań w I kw. 2021 r. i 6 051 mieszkań w II kw. 2021 r. Biorąc zatem pod uwagę malejącą ofertę mieszkaniową w ostatnich kwartałach, ciężko byłoby utrzymać sprzedaż na tak wysokim poziomie" - stwierdził Chojnacki.

Dodał, że średnie ceny za mkw. mieszkania w stolicy zanotowały kolejne wzrosty względem II kwartału br. "Przewidujemy, że trend wzrostowy będzie wyhamowywał w najbliższych miesiącach, choć nadal ceny będą rosły" - powiedział Chojnacki.