Mieszkania z programu "Mieszkanie na Start" finansowane są ze środków Funduszu Mieszkań dla Rozwoju zarządzanym przez spółkę PFR Nieruchomości.

Reklama

Przy każdej umowie wynajmu znajduje się informacja o stawce czynszu

Reklama

Spółka przekazała w czwartkowym komunikacie, że przy każdej umowie wynajmu znajduje się informacja o stawce czynszu i o tym, że podlega ona waloryzacji zgodnie ze wskaźnikiem inflacji.

Wyjaśniono, że w styczniu wskaźnik ten wyniósł 14,4 proc., co oznacza, że stawka czynszu wzrosła od 2,22 do 4,24 zł/m kw. Średnio było to 3,64 zł/m kw.

W przypadku mieszkania o powierzchni 50 m kw. kwota za wynajmem wzrosła od 111 do 212 zł - w zależności od lokalizacji. Średnio było to 181 zł.

Spółka poinformowała ponadto, że w związku z waloryzacją stawki czynszu, waloryzacji podlega również kaucja.

PFR Nieruchomości przyznała, że dla wielu mieszkańców różnica w kwocie jaką muszą zapłacić jest istotna, ale według spółki jest ona znacząco niższa niż ta, jaką musieliby zapłacić na komercyjnym rynku wynajmu mieszkań w danej lokalizacji.

Podano też przykład z Krakowa, gdzie po waloryzacji średnia stawka czynszu za wynajem mieszkania w programie wynosi obecnie 33 zł za m kw. Natomiast średni rynkowy czynsz w tym mieście jest o ok. 30 proc. wyższy. Spółka zapowiedziała, że "tam, gdzie stawki (za wynajem mieszkania w programie - PAP) zbliżyły się do rynkowych, będziemy w najbliższych tygodniach analizować dostępne możliwości ich obniżenia".

Jak poinformowano w ramach programu najemcy otrzymują co miesiąc dopłaty przez 15 lat. "Obecnie z programu dopłat korzysta blisko 1700 najemców. Dopłaty te wynoszą od 50 do 730 zł miesięcznie - średnio jest to 325 zł. Miesięczna, łączna kwota dopłat do czynszu najemców to 550 000 zł" - wskazano.

Program bezzwrotnego finansowego wsparcia osób fizycznych w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania

Przypomniano, że umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności (DDW) zostaną niebawem zaoferowane wszystkim najemcom inwestycji w których ta opcja została zadeklarowana, czyli np. w Krakowie, w Radomiu, w Katowicach, w Dębicy czy w Świdniku. Informacje na temat warunków oraz terminy, w których ta opcja zostanie zaproponowana zostaną przekazane najemcom poszczególnych inwestycji w "pierwszym możliwym terminie".

Przypomniano, że przy wszystkich inwestycjach realizowanych w ramach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju w pierwszej kolejności zawierana jest umowa najmu instytucjonalnego na 2 lata.

Umowa DDW jest zawierana w formie aktu notarialnego. Polega ona na stopniowym dochodzeniu do własności najmowanego lokalu. Najemca zawierający umowę z dojściem do własności zobowiązuje się do terminowego opłacania czynszu najmu powiększonego o cenę lokalu mieszkalnego płatną w comiesięcznych ratach. Prawo własności do mieszkania jest przenoszone na najemcę po zapłaceniu całej kwoty w okresie trwania

"Mieszkanie na Start" to program bezzwrotnego finansowego wsparcia osób fizycznych w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania. Jest to realizowane poprzez dopłaty pokrywające część czynszu najmu nowo wybudowanego mieszkania lub mieszkania oddanego do użytkowania w wyniku rewitalizacji. Program wystartował z początkiem 2019 roku. Dopłaty do najmu można otrzymywać przez okres do 15 lat.

Spółka PFR Nieruchomości jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Została powołana, by oferować profesjonalne wsparcie w zakresie inwestowania w projekty mieszkaniowe w Polsce. Działa ona na zasadach komercyjnych.