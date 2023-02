Doktor Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich (ZBP), podkreśla, że w przeliczeniu na uczestnika jest to najdroższy z dotąd uruchamianych rządowych programów wsparcia dojścia do własnego mieszkania . Tylko w tym roku rząd chce przeznaczyć na niego 178 mln zł. Ponieważ z szacunków MRiT wynika, że w tym roku banki mogą udzielić 10 tys. kredytów ze wsparciem, średnia kwota dopłaty na umowę kredytową wyniesie 17 800 zł.

- Można się zastanowić, czy państwo, a właściwie my, podatnicy, powinno wspierać grupę osób w zakupie mieszkania. Patrząc na to w ten sposób, ten kredyt jest bardzo niesprawiedliwy społecznie. Skorzysta z niego, według szacunków rządu, jakieś 150 tys. kredytobiorców, podczas gdy miliony spłacają i będą spłacać dużo droższe kredyty - wskazuje nasz rozmówca.

Doktor Furga zwraca też uwagę, że kredyt tak naprawdę nie będzie oprocentowany na 2 proc. - Do tych 2 proc. banki doliczą marżę, która wynosi ok. 2 proc. - wskazuje.

Przedstawiciel ZBP nie widzi możliwości obniżenia marży banków. - Jeśli spojrzymy, ile tych kredytów szacuje się udzielić, i podzielimy to przez np. siedem banków, które oferowałyby ten produkt, to widać, że w przeliczeniu na jeden bank nie wychodzi tego dużo. A trzeba przeszkolić pracowników, kupić narzędzia informatyczne, wydrukować formularze i materiały informacyjne - tłumaczy.

Rzeczywiście zakładane 150 tys. kredytów udzielonych od połowy 2023 r. do końca 2027 r. to nie jest duża liczba. W czasach przedkryzysowych deweloperzy oddawali więcej mieszkań w ciągu roku. Dlatego banki nie widzą w tym programie instrumentu, który odczuwalnie zmieni sytuację na rynku kredytów hipotecznych. Potwierdzeniem opinii prezesa Furgi jest ostatnia analiza rynku deweloperskiego przygotowana przez departament analiz ekonomicznych Banku PKO BP. Na dziewięć stron tekstu analitycy nowemu kredytowi poświęcili dziesięć linijek. W ich ocenie wsparcie rynku deweloperskiego przez program będzie umiarkowane.

- Branża pozytywnie ocenia program „Pierwsze mieszkanie”, bo zachęca on do oszczędzania na cel mieszkaniowy i daje możliwość zaciągnięcia korzystniejszego kredytu. Wolelibyśmy jednak, by w czasach trudnej koniunktury i zwolnień pracowników ten program bardziej premiował rynek pierwotny, choćby właśnie ze względu na ochronę miejsc pracy. Zwłaszcza że to właśnie sprzedaż mieszkań z rynku pierwotnego generuje duże dochody dla budżetu państwa - mówi Sebastian Juszczak z Polskiego Związku Firm Deweloperskich.