Krawczyk zaznaczył, że w ostatnim czasie we współpracy z UBS Innowacje przeprowadzono analizę pt. "Szczęśliwy dom - badanie dobrostanu Polaków". - To co wyszło nam z raportu, będzie przekładać się na dalsze plany całego rynku deweloperskiego. Przede wszystkim będzie oczekiwanie pewnych zmian, jeśli chodzi o architekturę, planowanie osiedli - podkreślił.

Jak dodał, "rozplanowanie i pewna elastyczność" odegrają istotną rolę. - Na przykład uwzględnienie pracy z domu w tych mieszkaniach pewnie będzie konieczne dla deweloperów - ocenił.

- Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę to kwestia przestrzeni wspólnych. Myślę, że można pomyśleć o świetlicach - miejscach, gdzie można się spotykać. Może nawet pubach w ramach osiedli mieszkaniowych. Tak, żeby sąsiedzi mieli gdzie wspólnie spędzić czas, nawet jeśli na dwór jest trochę trudniej wyjść albo po prostu nie wolno - ocenił Krawczyk.