"Warto też odnotować, że liczba nowych ofert pracy była we wrześniu już tylko o 9,9% niższa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Tymczasem w poprzednich miesiącach spadki oscylowały wokół 20%, a w szczycie pandemii sięgały nawet 50%. To pokazuje, że odbudowa sytuacji na rynku pracy postępuje i jest on coraz bliżej powrotu do przedkryzysowej normy. Popyt na pracowników ponownie jest silny, a obserwowane w lipcu i sierpniu wyhamowanie wzrostów ofert pracy mogło być jedynie chwilowe" - czytamy w raporcie.

Autorzy wskazali jednak, że najbliższych miesiącach ta odbudowa popytu na pracowników ponownie może zostać przerwana. Ostatni wzrost liczby zakażeń może zniechęcić pracodawców do tworzenia miejsc pracy, podano także.

"Wrześniowe oferty pracy utrzymały tendencję wzrostu benefitów zaobserwowaną w sierpniu 2020 roku. Pracodawcy coraz częściej proponują nowym pracownikom popularne benefity - szkolenia czy pakiet medyczny. Już 58% pracodawców chce zachęcić kandydatów też obietnicą 'wysokiego wynagrodzenia'" - czytamy dalej.

"Obecnie 52% ofert pracy skierowane są do pracowników fizycznych, a 48% do pracowników umysłowych. To pierwszy raz od lipca, kiedy tych pierwszych jest więcej niż tych drugich. Trend powolnego, ale jednak odbudowywania się popytu na pracowników umysłowych, we wrześniu znowu się odwrócił i górą ponownie są oferty dla pracowników fizycznych" - napisano w raporcie.

Badanie zostało przeprowadzone wśród realnych ofert pracy opublikowanych na 50 największych portalach w badanym okresie. Dane zbierane były przy wykorzystaniu narzędzia automatycznego monitoringu ofert pracy, opracowanemu przez firmę Element.