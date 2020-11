Wcześniej posłowie odrzucili poprawki, zakładające, że w czasie kwarantanny i izolacji ma przysługiwać zasiłek chorobowy w wysokości 100%, a także wydłużający ferie szkolne na okres od 4 stycznia do 14 marca 2021 r.

Zgodnie z nowelą, możliwość świadczenia pracy zdalnej ma dotyczyć pracowników objętych izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby COVID-19 bądź objawy tej choroby mają łagodny przebieg.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracownika w okresie świadczenia pracy zdalnej podczas izolacji, uzyska on prawo do wynagrodzenia chorobowego albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres przebywania w izolacji.