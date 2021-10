Najnowsze dane ZUS mówią o 75 tys. pracowników oddelegowanych do pracy w sektorze opieki do innych państw UE. Ale osoby zatrudnione legalnie stanowią jedynie niewielki odsetek wszystkich pracowników. Niemcy szacują, że 90 proc. opiekunów seniorów jest zatrudnionych na czarno. Problemy sektora dostrzegła Komisja Europejska, która szykuje europejską strategię w tej dziedzinie. Zapowiedziała to jej szefowa Ursula von der Leyen w Orędziu o stanie UE wygłoszonym w połowie września w Parlamencie Europejskim. Chodzi o to, by opiekunom osób starszych zapewnić wyższe wynagrodzenie i lepsze warunki pracy.