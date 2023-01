Słabnąca chęć do premiowania pracowników ze strony pracodawców będzie miała niebagatelne skutki w nadchodzącym czasie. W poprzednim roku wzrost płac przez długi czas prawie nadążał za inflacją – rosnące pensje napędzane były w dużej mierze właśnie okazjonalnymi nagrodami oraz premiami. Dowodzą tego bardzo zmienne zeszłoroczne odczyty średniego wynagrodzenia. W lutym średnia krajowa wynosiła 6,2 tys. zł, żeby w marcu skoczyć do 6,7 tys., a w maju spaść do 6,4 tys. Dwa miesiące później wynosiła 6,8 tys. zł, ale w kolejnych miesiącach była niższa, aż do grudniowego skoku. Ten ostatni nie był jednak już tak wysoki, żeby pensje obroniły się przed inflacją. Grudniowy wzrost płac wyniósł 10,3 proc. rok do roku. Tymczasem ceny wzrosły w grudniu o 16,6 proc. Realne zarobki stopniały więc o rekordowe 6 proc. W tym wieku jeszcze nigdy pensje tak mocno nie straciły na wartości. Nic dziwnego, że w grudniu Polacy nie byli chętni do przesadnej konsumpcji, co zaowocowało stagnacją sprzedaży detalicznej.