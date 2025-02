Przed długie lata różnych świąt w Polsce nam raczej przybywało, a mało która władza odważyłaby się posunąć do zlikwidowania już istniejących dni świątecznych. Teraz jednak podjęto taką próbę, a na celowniku ustawodawców znalazły się na razie jedynie święta kościelne.

Likwidują dzień wolny od pracy. Posłowie zdecydowali

Na pomysł wprowadzenia rewolucji w kalendarzu dni wolnych wpadł poseł Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Józefaciuk. Przedstawił on w Sejmie petycję, w której postulował, aby na początek zająć się likwidacją świątecznego statusu Zielonych Świątek, bowiem jak twierdzi, pozbycie się tego święta mieć będzie jedynie „charakter porządkujący”.

- Zielone Świątki nie są wspomniane w Konkordacie, zawsze wypadają w niedzielę, tak więc przyjęcie żądania petycji nie skutkowałoby żadnymi problemami natury prawnej z umowami międzynarodowymi. Nie wymaga również uzgodnienia z Konferencją Episkopatu Polski – powiedział podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. petycji poseł Józefaciuk.

Sejmowa komisja zgodziła się z tokiem rozumowania posła KO i postanowiła skierować do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dezyderat w sprawie wykreślenia tego święta kościelnego z listy świąt. Na razie nie wiadomo, czy ostatecznie do zmiany dojdzie, gdyż aby weszła ona w życie, konieczna jest nowelizacja ustawy z 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy, a do tego trzeba będzie już znaleźć sejmową większość. Tymczasem nawet fakt, że święto to przypada w niedzielę i dla pracowników nie oznacza likwidacji dnia wolnego, nie jest wykluczone, że nawet część posłów koalicji rządzącej sprzeciwi się taki zmianom.

Wielkanoc też bez dnia wolnego? Jest pomysł zmiany

To jednak nie koniec pomysłów przedstawianych przez posła Józefaciuka na zmienianie naszych przyzwyczajeń i kalendarza świątecznych dni. W trakcie tego samego posiedzenia komisji dał on do zrozumienia, że jeśli uda się manewr z Zielonymi Świątkami, można pójść o krok dalej.

- Jak wynika z logiki petycji, jeżeli by miało dojść w pewnym sensie do konsumpcji tego żądania, również trzeba by się zastanowić nad tym, czy pierwszy dzień Wielkiejnocy, który jest również niedzielą, też nie wykreślić z tej ustawy o dniach wolnych od pracy – twierdzi poseł Józefaciuk.

Posłowie chcą na razie, aby resort rodziny sprawdził, czy wykreślenie tych świąt kościelnych z katalogu dni wolnych od pracy nie spowoduje jakichś zmian dla pracowników. Pod uwagę brane ma być między innymi rozliczanie tygodniowego czasu pracy, ale na te pytania posłom odpowiedzieć ma już ministerstwo.

Święto 3 Maja do likwidacji. A co w zmian?

Okazuje się, że nie tylko święta kościelne nie podobają się pewnym ludziom, ale chcieliby oni dobrać się również do świąt narodowych, a petycja w tej sprawie również trafiłą na biurka posłów. Tym razem pomysł zakładał wykreślenie z katalogu dni wolnych Święta Konstytucji 3 Maja, ale w zmian za wpisanie na listę Wielkiego Piątku.

„Ustanowienie Wielkiego Piątku będzie wyrazem tolerancji dla obywateli polskich innego wyznania chrześcijańskiego niż katolickiego, którzy są takimi samymi pełnoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, jak osoby wyznania katolickiego. Wielki Piątek jest najważniejszym świętem w roku dla osób wyznania ewangelickiego” – referowała złożoną petycję posłanka KO, Izabela Bodnar.

Wnioskodawca argumentował, że Wielki Piątek i tak jest dniem wolnym od zajęć w szkołach, co dla rodziców niejednokrotnie jest problemem, gdy sami muszą tego dnia pracować. A tymczasem osoby wyznania ewangelickiego, by w Wielki Piątek mogły świętować, niejednokrotnie zmuszone są brać w pracy urlop na żądanie. I tyle by było dobrego, bowiem w zamian wnioskodawca chciałby, byśmy zapomnieli o święcie Konstytucji 3 Maja. A co mu się w nim nie podoba?

„Konstytucja 3 Maja została uchwalona z pogwałceniem zasad legislacyjnych, bez zachowania kworum(…). Skutkiem jej uchwalenia było zwrócenie się przez szlachtę polską do Katarzyny Wielkiej o „pomoc”, czyli doprowadzenie do rozbiorów Polski(…). W Polsce podnosi się często doniosły charakter Konstytucji 3 Maja, jako drugiej na świecie, po Konstytucji USA, a pierwszej w Europie. Osoby ten fakt podkreślające nie zwracają uwagi na to, iż Wielka Brytania do dziś nie uchwaliła własnej konstytucji, a w odróżnieniu od Polski nigdy przez inne mocarstwa nie została podbita” – piszą wnioskodawcy.

Ten pomysł jednak nie znalazł w oczach posłów uznania i zdecydowali się oni odrzucić petycję. Tym samym rozstrzygnięto również los Wielkiego Piątku jako dnia wolnego od pracy.

Dni świąteczne i wolne od pracy w 2025 roku

Proponowane przez posłów zmiany na razie jeszcze nie wejdą w życie, a jeśli resort rodziny zgodzi się z wnioskami dotyczącymi Zielonych Świętek, ustawa będzie musiała przejść jeszcze cały proces legislacyjny. Jakie zatem na razie obowiązują nas ustawowe dni wolne od pracy w 2025 roku?