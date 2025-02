35 dni zwolnienia w roku

Układ kalendarzowy 2025 roku sprawia, że przypada w nim 116 dni wolnych od pracy i 249 dni pracujących. Dni wolne o których mowa obejmują zarówno soboty i niedziele, jak i inne dni ustawowo wolne od pracy. Jednak dla wielu pracowników ta liczba to dopiero początek. Będą oni bowiem mogli na przestrzeni 12 miesięcy 2025 roku skorzystać również z 35 dni zwolnienia od pracy. Dlaczego? Na tę liczbę składa się urlop wypoczynkowy, opiekuńczy, zwolnienie na opiekę nad dzieckiem oraz z powodu siły wyższej. Jednak to jedynie najbardziej typowe przypadki sytuacji, w których nie trzeba świadczyć pracy, tymczasem na gruncie prawa pracy istnieją również inne, wykorzystywane typy zwolnień, np. dla krwiodawców, biegłych, czy członków komisji wyborczych, co w 2025 roku będzie miało szczególne znaczenie.

Urlop wypoczynkowy bez długich weekendów

Choć dyskusja o wyrównaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom trwa już od dawna, to niestety jak na razie nie wprowadzono w tym zakresie zmian. Oznacza to, że nadal pracownikom przysługuje w roku kalendarzowym prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego (art. 154 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Jest to oczywiście wymiar dotyczący osób, które przepracowały cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy. Istnieje jednak wiele grup zawodowych, których prawa urlopowe zostały uregulowane odrębnie i mogą one odpoczywać dłużej. Tak jest np. w przypadku nauczycieli, sędziów, prokuratorów, czy strażaków. Z dodatkowego zwolnienia mogą też skorzystać osoby niepełnosprawne (w wymiarze 21 dni), choć w tym przypadku celem nie jest wypoczynek, a dbałość o zdrowie.

Urlop opiekuńczy, siła wyższa i opieka na dziecko – to kolejne dni

Możliwość zwolnienia od świadczenia pracy daje również urlop opiekuńczy. Jest to uprawnienie, w ramach którego pracownik może w ciągu roku skorzystać z 5 dni w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych (art. 1731 k.p.). Z kolei zwolnienie na opiekę nad dzieckiem przysługuje każdemu pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat (art. 188 k.p.). Pracownikom przysługuje również w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

Za zwolnienie od pracy nie zawsze będzie wynagrodzenie

Należy pamiętać o tym, że choć wszystkie wskazane instytucje prawa pracy pozwalają na zwolnienie od pracy, to jednak nie za wszystkie obejmowane nimi okresy pracownikom przysługuje pełne wynagrodzenie. Dla przykładu, urlop opiekuńczy to nieobecność, za którą pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Za czas zwolnienia z powodu siły wyższej zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia, a w przypadku zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, prawo do wynagrodzenia jest zachowane.